Будьте внимательны. Страны, где чаще всего можно встретить туристов из РФ

Турция и Египет стали самыми популярными направлениями для отдыха россиян. Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Egypt Independent.

Такие данные стоит учитывать украинцам, которые при выезде в отпуск хотят отдохнуть подальше от туристов из РФ. Так, Турция стала самым популярным зарубежным направлением для российских туристов, которые в этом сезоне совершили туда более миллиона поездок. Это примерно на 200 000 поездок больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Египет занял второе место по популярности зарубежных направлений у российских туристов с 345,7 тысячами поездок, а ОАЭ — третье.

Фото: Эмираты входят в тройку самых посещаемых россиянами направлений (unsplash.com)

После вторжения России в Украину 24 февраля против РФ западные государства ввели санкции, и добраться во многие страны им стало труднее. Многие российские туристы отправились в труднодоступные для них направления через Турцию.

Туристы из РФ обычно любят все раскрученное типа курортов Анталия, Мармарис, Аланья. То, что постоянно у всех на слуху: Ницца, Канны во Франции, Салоу в Испании, рассказывала РБК-Украина специалист по подбору туров и совладелец турагентства Марина Казакова.

"На любых широко известных и раскрученных курортах 100% будут русские. Поэтому я рекомендую выбирать для себя какие-то новые города, села, и их бронировать. Грубо говоря, выбирать те локации, о которых вы могли и никогда не слышать. Как правило, там как раз отдыхают местные", — отмечает специалист по туризму.

Фото: Турция возглавила список стран, куда туристы из РФ едут чаще всего (unsplash.com)

В первом полугодии 2022 года граждане России совершили 8,5 млн поездок за границу с любой целью. Это на 20 процентов больше, чем в 2019 году до пандемии. Непризнанная и оккупированная Россией Абхазия была в числе самых посещаемых россиянами за этот период, приняв 1,94 млн туристов.

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С января по июнь россияне совершили 2,3 млн поездок за границу с туристической целью. Это на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом в первом и втором кварталах 2022 года количество поездок было почти то же – 1,171 млн против 1,167 млн.

Среди советов, как не встретить россиян на курортах, Марина Казакова называет такие:

Выбирайте для летнего отдыха непопулярные курорты, не заказывайте формат "все включено";

Ищите крупные отели с большим номерным фондом, где заполняемость – около 3 тысяч человек и где ориентируются на туристов из западной Европы;

Едьте в малоизвестные города, исследуйте локации, в которых отдыхают местные.

Напомним, мы писали, как франция нашла замену туристам из РФ.

Также опубликован список отелей Турции, где запрещено принимать россиян.