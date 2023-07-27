Стипендії у 300 євро. У Литві профінансують навчання українських студентів

Міністерство освіти, науки та спорту Литви повідомило, що 350 студентів з України у наступному році навчатимуться безкоштовно. 60% вартості оплатить держава, решту – університети.

У 2023-2024 навчальному році на навчання українських першокурсників у Литві виділяється майже 643 тисячі євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на diena.lt.

Як зазначили у відомстві, освіта 350 студентів бакалаврату та інтегрованого навчання в Литві буде частково фінансуватися державою (60%). Решту суми покриватимуть державні вищі навчальні заклади.



"Хоча потік українців, які прибувають сюди та вступають до наших вишів, зменшується порівняно з минулим роком, не всі з них ще можуть повернутися на батьківщину. Їм також потрібна додаткова фінансова підтримка для проживання, тому ми плануємо призначати стипендії, щоб українці могли успішно навчатися в Литві", – зазначив міністр освіти, науки та спорту Гінтаутас Якштас.

Ці студенти отримуватимуть стипендію в розмірі 300 євро щомісяця на основні життєві потреби та придбання матеріалів для навчання.

Українці, які хочуть навчатися у Литві, мають відповідати вимогам вступу. Зокрема, якщо вони здобули середню освіту в Литві, повинні мати атестат зрілості та скласти два державні іспити на зрілість або атестат зрілості та скласти вступне випробування, організоване МОН України. Українці, які здобули середню освіту на батьківщині, повинні мати атестат про середню освіту та скласти український вступний іспит.

Під час вступу до вищих навчальних закладів пріоритет надається українським випускникам середніх шкіл, які отримали атестати зрілості в Литві.

Для того, щоб отримати державну підтримку для навчання в Литві, треба подати заяву на вступ безпосередньо до одного чи кількох вищих навчальних закладів і взяти участь в конкурсах.

У минулому навчальному році в Литві прийняли майже 800 українців на бакалаврат і близько 220 – на магістратуру. До аспірантури зарахували 13 українців, до резидентури – 4.

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