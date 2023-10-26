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Стежитимуть камери. У популярному місті Італії заборонять автомобілі

Фото: Краєвид у Мілані (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В італійському місті Мілан рівень забруднення повітря перевищує рекомендовану норму в 4 рази. У зв'язку там планують заборонити рух автомобілів у центрі.

Заборону можуть запровадити вже у 2024 році, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Мілан є одним із найбільш забруднених міст Європи, де у повітрі багато шкідливих часточок. ВООЗ вважає безпечним порогом 5 мкг на кубічний метр, а у Мілані – вже 19,7 мкг/м.

Мер міста Джузеппе Сала хоче вирішити цю проблему у густонаселеному мегаполісі з населенням 1,4 млн жителів, який є популярним напрямком для туристів. Пропонується заборонити приватний транспорт у центрі міста. Увздовж вулиці Корсо Венеція встановлять камери, які будуть стежити за рухом транспорту та не пропускати приватні автомобілі.

Винятки зроблять для мешканців із приватними гаражами та осіб, яким потрібен доступ до місць паркування, таксі та громадського транспорту. Людей, які проїжджатимуть без дозволу, штрафуватимуть.

Ініціатива також спрямована на перетворення найбільш людних районів Мілана на більш зручні для пішоходів райони, такі як Quadrilatero della Moda, де розташовано багато бутиків високого класу.

Фото: Туристи у Мілані (pixabay.com)

Хоча мер хоче значно обмежити рух по всьому місту, його не підтримують інші чиновники. Заборона може зашкодити мешканцям передмістя.

Подібні заборони вивчають й інші міста Європи. Наприклад, нещодавно у Стокгольмі оголосили про плани заблокувати в’їзд бензинових і дизельних автомобілів у центр міста, щоб зменшити викиди. Ці правила набудуть чинності 31 грудня 2024 року.

Париж також має намір прибрати приватні транспортні засоби з історичного центру до початку 2024 року. Завдяки цьому кількість автомобілів у столиці стане менше на 100 тисяч.

Раніше ми писали, де в Європі найбрудніше повітря. Високий вміст шкідливих речовин у повітрі фіксують у Мілані, Падуї та Вероні в Італії та великих європейських містах: Афіни, Барселона і Париж.

Також ми розповідали, що столиця Нідерландів заборонила цілий вид туризму з метою мінімізувати шкоду екології. Йдеться про круїзні лайнери.

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ІталіяМіланТуризмЗабруднення повітря