Будут следить камеры. В популярном городе Италии запретят автомобили

В итальянском городе Милан уровень загрязнения воздуха превышает рекомендуемую норму в 4 раза. В связи с этим планируют запретить движение автомобилей в центре.
Запрет может быть введен уже в 2024 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Милан является одним из самых загрязненных городов Европы, где в воздухе много вредных частиц. ВОЗ считает безопасным порогом 5 мкг на кубический метр, а в Милане – уже 19,7 мкг/м.
Мэр города Джузеппе Сала хочет решить эту проблему в густонаселенном мегаполисе с населением 1,4 млн жителей, которое является популярным направлением для туристов. Предлагается запретить частный транспорт в центре города. Вдоль улицы Корсо Венеция установят камеры, которые будут следить за движением транспорта и не пропускать частные автомобили.
Исключения сделают для жителей с частными гаражами и лиц, которым нужен доступ к местам парковки, такси и общественному транспорту. Людей, которые будут проезжать без разрешения, будут штрафовать.
Инициатива также направлена на превращение наиболее людных районов Милана в более удобные для пешеходов районы, такие как Quadrilatero della Moda, где расположены многие бутики высокого класса.
Хотя мэр хочет ограничить движение по всему городу, его не поддерживают другие чиновники. Запрет может нанести ущерб жителям пригорода.
Подобные запреты изучаются и в других городах Европы. К примеру, недавно в Стокгольме объявили о планах заблокировать въезд бензиновых и дизельных автомобилей в центр города, чтобы уменьшить выбросы. Эти правила вступят в силу 31 декабря 2024 года.
Париж также намерен убрать частные транспортные средства из исторического центра в начале 2024 года. Благодаря этому количество автомобилей в столице станет меньше на 100 тысяч.
Раньше мы писали, где в Европе самый грязный воздух. Высокое содержание вредных веществ в воздухе фиксируется в Милане, Падуе и Вероне в Италии и крупных европейских городах: Афинах, Барселоне и Париже.
Также мы говорили, что столица Нидерландов запретила целый вид туризма с целью минимизировать вред экологии. Речь идет о круизных лайнерах.