"Ставлення проймає до глибини душі". Українка розповіла, що її вразило в Канаді

Канада стала однією із країн, куди українці найчастіше переїжджали задля прихистку з початку війни. Багато хто планує там залишитися працювати і стати частиною суспільства.

Чим мешканці Канади вражають новоприбулих українців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис у Facebook киянки Людмили Шикоти, яка переїхала в цю країну після початку війни.

Ввічливість – на першому місці

"Найбільша цінність Канади – це її люди. Вони неймовірні. Ось, наприклад, їхня ввічливість. Про неї ходять легенди і ролики в Тік Тоці, це справді якийсь національний пунктик", – розповідає наша співвітчизниця.

Вона пригадує, як викладачка на курсах розповідала, що новоприбулим простять усе: недосконалу англійську, погану вимову, недосвідченість.

"Але політкоректність і ввічливість – це те, що ви маєте тримати в голові завжди", – ділиться Людмила Шикота.

Також наводить приклад: водій під’їжджає до Т-перехрестя і перед ним знак STOP, за яким треба повернути. Назустріч десь за півкілометра їде ще одна машина.

"Більше нікого немає, і ви б уже могли сто п’ятдесят разів повернути, але ні, в Канаді так не прийнято. Ви дочекаєтесь, доки машина під’їде, зупиниться і пропустить вас. Ну бо ж ви перший під’їхали. От ви подобриденькали, зняли шанобливо капелюшка і тільки тоді роз’їхались", – розповідає українка.

Якщо з обох боків по кілька машин, то повертають чесно по черзі, а не хто спритніший. Тут всі один одного пропускають.

Фото: У Канаді гостинно зустрічають українців (gettyimages.com)

"Особливе ставлення до українців проймає до глибини душі"

Також нашу співвітчизницю вразило особливе ставлення до українців, "яке проймає до глибини душі".

"Скільки разів було таке, що я знаходила на маркетплейсі потрібну мені річ, хотіла її купити, а коли продавець дізнавався, що я з України, віддавав її просто задарма! За диван ми навіть уже віддали гроші, тільки-но сіли в машину, а хлопець дзвонить, каже: "Поверніться, я хочу віддати вам ці долари, хай він буде вам безкоштовно", – згадує українка.

А величезну двометрову ялинка з купою гірлянд і всякої всячини канадійка Керол із чоловіком привезли під будинок Людмили й навідріз відмовилися брати гроші.

"Каже: ваш президент на обкладинці TIMES, і взагалі ми так пишаємося вами! А ялинка – це наше вам Welcome to Canada!", – пише вона.

"А у Джо я хотіла купити доньці електронне піаніно. Поки ми переписувалися, вона зрозуміла, що я не місцева (hello, my English). Судячи з усього, подивилася на мою аватарку. Ні, каже, не продам – забирай так. І ще глянь, що у мене є, якщо щось треба – воно твоє. Поїхала я від неї з піаніно, мультиваркою і ковзанами", –розповідає Людмила.

Фото: Допомога біженцям в Канаді (gettyimages.com)

Також вона звернула увагу на активність волонтерів, які допомагають новоприбулим і не тільки.

"Волонтерство – це взагалі alter ego канадійців. Від школярів до пенсіонерів – усі обов’язково задіяні у якійсь благочинності. Завжди, бо завжди є ті, кому треба допомога. Дуже спокійно, лагідно, чемно. Нікуди не поспішають, нікого не кваплять і посміхаються. Так вони живуть", – зробила висновки українка.

Нагадаємо, ми писали, що українець назвав помилки людей при переїзді до Канади.