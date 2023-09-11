Ставлення поляків до українських біженців погіршується: які причини називають

Ставлення поляків до українських біженців поступово змінюється. Хоча більшість зберігають доброзичливість до українців, частка людей із негативними настроями зростає.

Із яких причин поляки змінюють ставлення до втікачів від війни в України, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на yavp.pl.

Чверть поляків змінили ставлення до українців на гірше за останній рік. Таку тенденцію показує дослідження компанії Personal Service, які оприлюднили під час Економічного Форуму в польському місті Карпач.

"56% поляків не змінили свого ставлення до українців за останній рік. З іншого боку, 26% респондентів визнають погіршення ставлення до українців", –повідомили автори.

Найбільше неприхильних до біженців серед опитаних віком 25-34 (33%) та людей віком 18-24 та 35-44 років (по 30%).

Поступове зростання негативних настроїв простежується при порівнянні даних із дослідженням початку 2023 року. Тоді про негативне ставлення до українців заявляли 14% респондентів – на 4% більше, ніж у кінці 2022 року. У новому опитуванні 17% учасників вказали своє негативне ставлення до українців.

Серед причин, чому поляки стали гірше ставитися до втікачів від війни, відзначили такі:

мають високі вимоги до допомоги Польщі (67%);

соціальна допомога громадянам України надто довго триває і її забагато (36%);

страх, що Польща може бути втягнута у конфлікт із Росією за допомогу Україні (14%).

"Ситуація посилюється тим, що витрати, пов’язані з війною в Україні, припадають на час, коли поляки стикаються з шаленою інфляцією та зростанням платежів по кредитах. Це розчарування обертається зниженням готовності допомагати. Тим більше, невідомо, коли закінчиться війна, а отже, як довго буде потреба підтримувати українців", – пояснюють фахівці.

Нагадаємо, ми писали, що польські підприємці закликають уряд переконати українців залишитися.

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