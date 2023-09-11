Отношение поляков к украинским беженцам ухудшается: какие причины называют

Отношение поляков к украинским беженцам постепенно меняется. Хотя большинство сохраняют доброжелательность к украинцам, доля людей с отрицательными настроениями растет.

По каким причинам поляки меняют отношение к бежавшим от войны в Украине, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на yavp.pl.

Четверть поляков изменили отношение к украинцам к худшему за последний год. Такую тенденцию показывает исследование компании Personal Service, обнародованное во время Экономического Форума в польском городе Карпач.

"56% поляков не изменили своего отношения к украинцам за последний год. С другой стороны, 26% респондентов признают ухудшение отношения к украинцам", – сообщили авторы.

Больше всего нерасположенных к беженцам среди опрошенных в возрасте 25-34 (33%) и людей в возрасте 18-24 и 35-44 лет (по 30%).

Постепенный рост негативных настроений наблюдается при сравнении данных с исследованием начала 2023 года. Тогда об отрицательном отношении к украинцам заявляли 14% респондентов – на 4% больше, чем в конце 2022 года. В новом опросе 17% участников указали свое негативное отношении к украинцам.

Среди причин, почему поляки стали хуже относиться к бежавшим от войны, отметили такие:

имеют высокие требования к помощи Польши (67%);

социальная помощь гражданам Украины слишком долго длится и ее слишком много (36%);

страх, что Польша может быть вовлечена в конфликт с Россией за помощь Украине (14%).

"Ситуация усугубляется тем, что расходы, связанные с войной в Украине, приходятся на время, когда поляки сталкиваются с бешеной инфляцией и ростом платежей по кредитам. Это разочарование оборачивается снижением готовности помогать. Тем более неизвестно, когда закончится война, а значит, как долго потребуется поддерживать украинцев", – объясняют специалисты.

Напомним, мы писали, что польские предприниматели призывают правительство убедить украинцев остаться.

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