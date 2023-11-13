Стандартні ставки. Як зміняться виплати українцям у Німеччині наступного року

Українські біженці у Німеччині отримують допомогу нарівні з німцями. Розмір виплат у 2024 році збільшиться на 12%. Це стосуватиметься й грошей на шкільне приладдя.
Які будуть виплати із 1 січня, РБК-Україна розповідає з посиланням на bundesregierung.de.
Як зазначається на урядовому сайті, стандартні ставки грошової допомоги значно зростуть у 2024 році. Федеральна рада затвердила відповідну постанову Федерального міністерства соціальних справ.
"Усі, хто залежить від соціальної допомоги чи допомоги Bürgergeld (дохід громадян, який виплачують українським біженцям – ред.), із січня 2024 року отримуватимуть більше грошей. Самотні дорослі отримуватимуть 563 євро на місяць – на 61 євро більше, ніж раніше", – йдеться на офіційному сайті.
З 1 січня 2024 року стандартні розміри соціальної допомоги та допомоги громадянам зростуть на 12%. Допомога Bürgergeld (громадянська допомога) виплачується як основне забезпечення для шукачів роботи як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом. Нові суми виплат будуть такі:
Суми на особисте шкільне приладдя також збільшаться приблизно на 12%. В першій половині навчального року виплати зростуть із 116 євро до 130 євро, а в другій половині навчального року – із 58 євро до 65 євро. Шкільне приладдя включає ручки, кольорові олівці, калькулятори, зошити або матеріали для рукоділля.
Нагадаємо, ми писали, які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині. Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від до 1700 євро на місяць.
Також ми розповідали, яку допомогу можуть отримати українки у Німеччині у зв'язку із вагітністю та пологами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.