Стан квартири і район. Як не потрапити в халепу при виборі житла в Канаді

У Канаду з початку війни прибули вже 150 тисяч українців, чимало людей отримали візу CUAET і вирушать у цю країну в найближчі місяці.

Що треба знати про вибір житла в оренду в Канаді, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українця Андрія Терентьєва.

Нещодавно він з сім'єю переїхав до міста Сент-Альберт – у безпечне місце, де є багато парків, всі магазини і сервіси. До цього українець мешкав у Едмонтоні, де невдало орендував житло. Своїм досвідом він поділився у соцмережах.

"Чому я вирішив змінити житло і місто? Перший місяць по прильоту я жив у друга, з яким познайомився через інтернет, робота теж була наперед знайдена. Мені треба було знайти житло максимально швидко, щоб приступити до роботи", – розповідає Андрій Терентьєв.

Він звернувся до компанії-посередника, яка надала вибір з трьох квартир. Українець до прильоту в Канаду був впевнений, що треба підписувати договір з компанією, яка дає можливість знайти житло без додаткових документів.

"Менеджерська компанія тисне, щоб ви швидко подивилися житло, не чіплялися до деталей. Кажуть: "Закидайте депозит, бо квартира не буде вас чекати", – каже він.

Ціна українцю сподобалася і вписувалася в його бюджет. Але як результат, отримав "гадючник", зауважує він і перелічує свої помилки:

"Не приїхав раніше перед оглядом квартири, не пройшовся по району. Як пізніше виявилося, там є місця, де живуть бездомні, наркомани. Було дуже багато випадків, коли посеред ночі якийсь безхатченко йшов вулицею і голосно співав, кричав і матюкався. Бувають гарні нові будинки в поганих районах, так само і навпаки. Не сприйняв серйозно чистоту у під'їзді – це напряму вказує, як власники ставляться до будинку. Там було брудно, видно, що ніхто не прибирав роками. Не перевірив стан житла безпосередньо перед підписанням договору. Це вже не перший раз, як я чув, що компанія спочатку підписує документи, а після цього показує фінальний стан квартири".

Фото: При виборі житла слід зважати на район (pixabay.com)

Також Андрій Терентьєв дає поради, щоб не повторити його помилок:

"Якщо знаєте точний адрес квартири, перевірте її на наявність клопів – є база даних, там можна вписати точну адресу і перевірити. Обов'язково обдивіться всі кутки під батареями, на кухонних меблях та у ванні. Якщо там є клейкі пастки на тарганів та мурах, це явно сигналізує, що у квартирі проблема.

– є база даних, там можна вписати точну адресу і перевірити. Обов'язково обдивіться всі кутки під батареями, на кухонних меблях та у ванні. Якщо там є клейкі пастки на тарганів та мурах, це явно сигналізує, що у квартирі проблема. Також перевірте всю сантехніку, труби – це часта проблема у старих і дешевих будинках.

Я натрапив на "тяжку на підйом" менеджера, всі мої питання вирішувалися дуже довго або взагалі ігнорувалися. Як приклад, паркувальне місце я вибивав два місяці, хоча воно мало бути готове до моменту заселення".

Жити довго у вибраному помешканні чоловік із вагітною дружиною не зміг. У квартирі були таргани, три спроби їх потруїти результатів не дали. Потім виявилося, що з'їхати можна тільки зі штрафом у 1000 доларів.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з програмою CUAET у лютому 2023 року.