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Стан квартири і район. Як не потрапити в халепу при виборі житла в Канаді

Фото: Житло в Канаді, Монреаль (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Канаду з початку війни прибули вже 150 тисяч українців, чимало людей отримали візу CUAET і вирушать у цю країну в найближчі місяці.

Що треба знати про вибір житла в оренду в Канаді, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на YouTube-канал українця Андрія Терентьєва.

Нещодавно він з сім'єю переїхав до міста Сент-Альберт – у безпечне місце, де є багато парків, всі магазини і сервіси. До цього українець мешкав у Едмонтоні, де невдало орендував житло. Своїм досвідом він поділився у соцмережах.

"Чому я вирішив змінити житло і місто? Перший місяць по прильоту я жив у друга, з яким познайомився через інтернет, робота теж була наперед знайдена. Мені треба було знайти житло максимально швидко, щоб приступити до роботи", – розповідає Андрій Терентьєв.

Він звернувся до компанії-посередника, яка надала вибір з трьох квартир. Українець до прильоту в Канаду був впевнений, що треба підписувати договір з компанією, яка дає можливість знайти житло без додаткових документів.

"Менеджерська компанія тисне, щоб ви швидко подивилися житло, не чіплялися до деталей. Кажуть: "Закидайте депозит, бо квартира не буде вас чекати", – каже він.

Ціна українцю сподобалася і вписувалася в його бюджет. Але як результат, отримав "гадючник", зауважує він і перелічує свої помилки:

  1. "Не приїхав раніше перед оглядом квартири, не пройшовся по району. Як пізніше виявилося, там є місця, де живуть бездомні, наркомани. Було дуже багато випадків, коли посеред ночі якийсь безхатченко йшов вулицею і голосно співав, кричав і матюкався. Бувають гарні нові будинки в поганих районах, так само і навпаки.
  2. Не сприйняв серйозно чистоту у під'їзді – це напряму вказує, як власники ставляться до будинку. Там було брудно, видно, що ніхто не прибирав роками.
  3. Не перевірив стан житла безпосередньо перед підписанням договору. Це вже не перший раз, як я чув, що компанія спочатку підписує документи, а після цього показує фінальний стан квартири".

Фото: При виборі житла слід зважати на район (pixabay.com)

Також Андрій Терентьєв дає поради, щоб не повторити його помилок:

  • "Якщо знаєте точний адрес квартири, перевірте її на наявність клопівє база даних, там можна вписати точну адресу і перевірити. Обов'язково обдивіться всі кутки під батареями, на кухонних меблях та у ванні. Якщо там є клейкі пастки на тарганів та мурах, це явно сигналізує, що у квартирі проблема.
  • Також перевірте всю сантехніку, труби – це часта проблема у старих і дешевих будинках.
  • Я натрапив на "тяжку на підйом" менеджера, всі мої питання вирішувалися дуже довго або взагалі ігнорувалися. Як приклад, паркувальне місце я вибивав два місяці, хоча воно мало бути готове до моменту заселення".

Жити довго у вибраному помешканні чоловік із вагітною дружиною не зміг. У квартирі були таргани, три спроби їх потруїти результатів не дали. Потім виявилося, що з'їхати можна тільки зі штрафом у 1000 доларів.

Нагадаємо, ми писали, що відбувається з програмою CUAET у лютому 2023 року.

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