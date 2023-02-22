Состояние квартиры и район. Как не попасть впросак при выборе жилья в Канаде

В Канаду с начала войны прибыли уже 150 тысяч украинцев, многие получили визу CUAET и отправятся в эту страну в ближайшие месяцы.
Что нужно знать о выборе жилья в аренду в Канаде, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на YouTube-канал украинца Андрея Терентьева.
Недавно он с семьей переехал в город Сент-Альберт – в безопасное место, где есть много парков, все магазины и сервисы. До этого украинец жил в Эдмонтоне, где неудачно арендовал жилье. Своим опытом он поделился в соцсетях.
"Почему я решил сменить жилье и город? Первый месяц по прилету я жил у друга, с которым познакомился через интернет, работа тоже была заранее найдена. Мне нужно было найти жилье максимально быстро, чтобы приступить к работе", – рассказывает Андрей Терентьев.
Он обратился к компании-посреднику, предоставившей выбор из трех квартир. Украинец до прилета в Канаду был уверен, что нужно подписывать договор с компанией, позволяющей найти жилье без дополнительных документов.
"Менеджерская компания давит, чтобы вы быстро посмотрели жилье, не придирались к деталям. Говорят: "Забрасывайте депозит, потому что квартира не будет вас ждать", – говорит он.
Цена украинцу понравилась и вписывалась в его бюджет. Но как результат, получил "гадючник", замечает он и перечисляет свои ошибки:
Также Андрей Терентьев дает советы, чтобы не повторить его ошибки:
Жить долго в выбранном доме мужчина с беременной женой не смог. В квартире были тараканы, три попытки их отравить результатов не дали. Потом оказалось, что съехать можно только со штрафом в 1000 долларов.
Напомним, мы писали, что происходит с программой CUAET в феврале 2023 года.