Состояние квартиры и район. Как не попасть впросак при выборе жилья в Канаде

В Канаду с начала войны прибыли уже 150 тысяч украинцев, многие получили визу CUAET и отправятся в эту страну в ближайшие месяцы.

Что нужно знать о выборе жилья в аренду в Канаде, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на YouTube-канал украинца Андрея Терентьева.

Недавно он с семьей переехал в город Сент-Альберт – в безопасное место, где есть много парков, все магазины и сервисы. До этого украинец жил в Эдмонтоне, где неудачно арендовал жилье. Своим опытом он поделился в соцсетях.

"Почему я решил сменить жилье и город? Первый месяц по прилету я жил у друга, с которым познакомился через интернет, работа тоже была заранее найдена. Мне нужно было найти жилье максимально быстро, чтобы приступить к работе", – рассказывает Андрей Терентьев.

Он обратился к компании-посреднику, предоставившей выбор из трех квартир. Украинец до прилета в Канаду был уверен, что нужно подписывать договор с компанией, позволяющей найти жилье без дополнительных документов.

"Менеджерская компания давит, чтобы вы быстро посмотрели жилье, не придирались к деталям. Говорят: "Забрасывайте депозит, потому что квартира не будет вас ждать", – говорит он.

Цена украинцу понравилась и вписывалась в его бюджет. Но как результат, получил "гадючник", замечает он и перечисляет свои ошибки:

"Не приехал раньше перед осмотром квартиры, не прошелся по району. Как позже оказалось, там есть места, где живут бездомные, наркоманы. Было очень много случаев, когда посреди ночи какой-то бездомный шел по улице и громко пел, кричал и матерился. Бывают хорошие новые дома в плохих районах, так же и наоборот. Не воспринял серьезную чистоту в подъезде – это напрямую указывает, как владельцы относятся к дому. Там было грязно, видно, что никто не убирал годами. Не проверил состояние жилья непосредственно перед подписанием договора. Это уже не в первый раз, как я слышал, что компания сначала подписывает документы, а после этого показывает финальное состояние квартиры".

Фото: При выборе жилья следует учитывать район (pixabay.com)

Также Андрей Терентьев дает советы, чтобы не повторить его ошибки:

"Если знаете точный адрес квартиры, проверьте ее на наличие клопов – есть база данных, там можно вписать точный адрес и проверить. Обязательно осмотрите все уголки под батареями, на кухонной мебели и в ванне. Если там есть клейкие ловушки на тараканов и муравьев, это явно сигнализирует, что в квартире проблема.

– есть база данных, там можно вписать точный адрес и проверить. Обязательно осмотрите все уголки под батареями, на кухонной мебели и в ванне. Если там есть клейкие ловушки на тараканов и муравьев, это явно сигнализирует, что в квартире проблема. Также проверьте всю сантехнику, трубы – это частая проблема в старых и дешевых домах.

Я наткнулся на "тяжелую на подъем" менеджера, все мои вопросы решались очень долго или вообще игнорировались. В качестве примера парковочное место я выбивал два месяца, хотя оно должно было быть готово к моменту заселения".

Жить долго в выбранном доме мужчина с беременной женой не смог. В квартире были тараканы, три попытки их отравить результатов не дали. Потом оказалось, что съехать можно только со штрафом в 1000 долларов.

Напомним, мы писали, что происходит с программой CUAET в феврале 2023 года.