У Стамбулі туристам заборонили вживати алкоголь: у чому суть обмеження

У найпопулярнішому туристичному місті Туреччини Стамбулі заборонили вживати алкоголь у громадських місцях. За порушення штрафуватимуть на 23 долари.
Заборона спрямована проти порушень громадського порядку та на безпеку жінок, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на місцеве видання bianet.org.
Циркуляр стамбульської влади забороняє розпиття алкогольних напоїв на вулицях міста. Заборона стосується як місцевих жителів, так і туристів. Порушників штрафуватимуть на 617 турецьких лір – це приблизно 23 долари.
Не дозволяється вживати алкоголь у таких місцях у місті:
Заборона не поширюється на місця, які мають ліцензію на продаж алкоголю. Тобто, відвідувачам вуличних кафе дозволять вживати міцні напої.
Губернатор Стамбула Давут Гюль пояснив заборону тим, що чинні закони й раніше регулювали вживання алкоголю у громадських місцях, але їх здебільшого не дотримувалися.
"Деякі особи та групи завдають шкоди навколишньому середовищу, вживаючи велику кількість алкоголю. Водночас жінки мають право проводити час у Стамбулі без остраху навіть пізно вночі – в парках і на пляжах, щоб їх не турбували", – пояснив своє рішення журналістам очільник міста.
Упродовж останніх 10 років у країні діє заборона на продаж алкогольних напоїв після 22:00. На початку цього року уряд збільшив мінімальний штраф за порушення цього положення до 806 євро. Реклама алкогольних напоїв на вітринах магазинів у Туреччині також заборонена.
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