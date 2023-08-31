В Стамбуле туристам запретили употреблять алкоголь: в чем суть ограничения

В самом популярном туристическом городе Турции Стамбуле запретили употреблять алкоголь в общественных местах. За нарушение будут штрафовать на 23 доллара.

Запрет направлен против нарушений общественного порядка и на безопасность женщин, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на местное издание bianet.org.

Циркуляр стамбульских властей запрещает распитие алкогольных напитков на улицах города. Запрет касается как местных жителей, так и туристов. Нарушителей будут штрафовать на 617 турецких лир – это примерно 23 доллара.

Не допускается употребление алкоголя в таких местах в городе:

парки и сады;

пляжи;

открытое море;

набережные;

места для пикников.

Запрет не распространяется на места, имеющие лицензию на продажу алкоголя. То есть, посетителям уличных кафе разрешат употреблять крепкие напитки.

Губернатор Стамбула Давут Гюль объяснил запрет тем, что действующие законы и раньше регулировали употребление алкоголя в общественных местах, но их в большинстве своем не соблюдали.

"Некоторые лица и группы наносят ущерб окружающей среде, употребляя большое количество алкоголя. В то же время женщины имеют право проводить время в Стамбуле без боязни даже поздно ночью – в парках и на пляжах, чтобы их не беспокоили", – объяснил свое решение журналистам глава города.

За последние 10 лет в стране действует запрет на продажу алкогольных напитков после 22:00. В начале этого года правительство увеличило минимальный штраф за нарушение этого положения до 806 евро. Реклама алкогольных напитков на витринах магазинов в Турции запрещена.

Напомним, мы писали, что европейский курортный город ограничивает использование воды для туристов.