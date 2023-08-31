В Стамбуле туристам запретили употреблять алкоголь: в чем суть ограничения

В самом популярном туристическом городе Турции Стамбуле запретили употреблять алкоголь в общественных местах. За нарушение будут штрафовать на 23 доллара.
Запрет направлен против нарушений общественного порядка и на безопасность женщин, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на местное издание bianet.org.
Циркуляр стамбульских властей запрещает распитие алкогольных напитков на улицах города. Запрет касается как местных жителей, так и туристов. Нарушителей будут штрафовать на 617 турецких лир – это примерно 23 доллара.
Не допускается употребление алкоголя в таких местах в городе:
Запрет не распространяется на места, имеющие лицензию на продажу алкоголя. То есть, посетителям уличных кафе разрешат употреблять крепкие напитки.
Губернатор Стамбула Давут Гюль объяснил запрет тем, что действующие законы и раньше регулировали употребление алкоголя в общественных местах, но их в большинстве своем не соблюдали.
"Некоторые лица и группы наносят ущерб окружающей среде, употребляя большое количество алкоголя. В то же время женщины имеют право проводить время в Стамбуле без боязни даже поздно ночью – в парках и на пляжах, чтобы их не беспокоили", – объяснил свое решение журналистам глава города.
За последние 10 лет в стране действует запрет на продажу алкогольных напитков после 22:00. В начале этого года правительство увеличило минимальный штраф за нарушение этого положения до 806 евро. Реклама алкогольных напитков на витринах магазинов в Турции запрещена.
Напомним, мы писали, что европейский курортный город ограничивает использование воды для туристов.