У США запровадили важливу пільгу для українських біженців: що треба знати

Українські біженці у США тепер набувають право на роботу автоматично. Нове правило набуло чинності 21 листопада.
Поки це правило діє 90 днів та стосується деяких категорій біженців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rubic.us.
Через 3 місяці для працевлаштування потрібно буде брати дозвіл, але він буде безкоштовним.
Зазначається, що пільги стосуються не всіх категорій українських біженців. Наприклад, частина українців з початком війни почали прибувати до США через кордон із Мексикою, отримуючи гуманітарний пароль.
Пізніше Конгрес ухвалив зміни до законодавства, за якими такі українці були були прирівняні до біженців, з правом на ті самі пільги та участь у тих самих програмах.
Втім, звичайним біженцям можна працювати з першого дня приїзду до США. Як робочий дозвіл вони мають форму i-94, яку отримали на кордоні. Для отримання фізичного робочого дозволу подають форму i-765 без сплати мита 410 доларів.
Але українцям доводиться не тільки платити мито, але й чекати кілька місяців, доки прийде їхній робочий дозвіл. І впродовж цього часу вони працювати не можуть.
Останні місяці правозахисники намагалися домогтися справедливості. В результаті суд прийняв рішення на користь українців.
Відтепер з 21 листопада 2022 року українські біженці у США мають право:
Тобто влаштуватися на роботу можна одразу після приїзду, лише показавши форму i-94, отриману на кордоні. Якщо лише поставили штамп, форму можна отримати на офіційному сайті.
Після 90 днів роботи за формою i-94 українці потрібен справжній робочий дозвіл. Щоб його отримати, необхідно подати форму i-765. За першу подачу такої форми тепер українці мито не сплачують.
До 5 грудня для звільнення від мита документи треба надсилати поштою. Потім це буде доступно онлайн.
Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців:
Нове правило не стосується тих українців, що приїхали до 11 квітня та подали на TPS. Втім, якщо українець тільки подав документи на TPS і ще його не отримав, також підпадає під новий закон.
Нагадаємо, ми писали, українці масово скуповують дешеве житло в Іспанії.