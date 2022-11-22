У США запровадили важливу пільгу для українських біженців: що треба знати

Українські біженці у США тепер набувають право на роботу автоматично. Нове правило набуло чинності 21 листопада.

Поки це правило діє 90 днів та стосується деяких категорій біженців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rubic.us.

Право на роботу стане автоматичним із дня прибуття

Через 3 місяці для працевлаштування потрібно буде брати дозвіл, але він буде безкоштовним.

Зазначається, що пільги стосуються не всіх категорій українських біженців. Наприклад, частина українців з початком війни почали прибувати до США через кордон із Мексикою, отримуючи гуманітарний пароль.

Пізніше Конгрес ухвалив зміни до законодавства, за якими такі українці були були прирівняні до біженців, з правом на ті самі пільги та участь у тих самих програмах.

Втім, звичайним біженцям можна працювати з першого дня приїзду до США. Як робочий дозвіл вони мають форму i-94, яку отримали на кордоні. Для отримання фізичного робочого дозволу подають форму i-765 без сплати мита 410 доларів.

Але українцям доводиться не тільки платити мито, але й чекати кілька місяців, доки прийде їхній робочий дозвіл. І впродовж цього часу вони працювати не можуть.

Останні місяці правозахисники намагалися домогтися справедливості. В результаті суд прийняв рішення на користь українців.

Фото: Українські біженці прибували у США за різними схемами (gettyimages.com)

Відтепер з 21 листопада 2022 року українські біженці у США мають право:

працювати протягом перших 90 днів після приїзду до США без робочого дозволу;

не сплачувати мито за першу подачу форми i-765 на отримання робочого дозволу.

Тобто влаштуватися на роботу можна одразу після приїзду, лише показавши форму i-94, отриману на кордоні. Якщо лише поставили штамп, форму можна отримати на офіційному сайті.

Кого стосуються зміни в законодавстві для біженців

Після 90 днів роботи за формою i-94 українці потрібен справжній робочий дозвіл. Щоб його отримати, необхідно подати форму i-765. За першу подачу такої форми тепер українці мито не сплачують.

До 5 грудня для звільнення від мита документи треба надсилати поштою. Потім це буде доступно онлайн.

Нововведення стосується двох із трьох категорій українських біженців:

тих, що приїхали після 11 квітня та отримали гуманітарний пароль на рік;

тих, що приїхали за програмою Uniting for Ukraine.

Нове правило не стосується тих українців, що приїхали до 11 квітня та подали на TPS. Втім, якщо українець тільки подав документи на TPS і ще його не отримав, також підпадає під новий закон.

Нагадаємо, ми писали, українці масово скуповують дешеве житло в Іспанії.