UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США продовжили термін перебування українських біженців: деталі

Фото: Допомога українцям у США (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада США дозволила десяткам тисяч українських біженців продовжити перебування в цій країні. Йдеться про тих, хто прибув до 25 квітня 2022 року.

Цим громадянам України дозвіл на проживання продовжать автоматично, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на PBS.

Рішення адміністрації стосується приблизно 20 тисяч українських громадян, які прибули до США з 24 лютого до 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу.

В перші місяці війни уряд США використав програму під назвою "Умовно-дострокове звільнення з гуманітарних міркувань", щоб допустити українських біженців у країну. Ця програма дозволяє людям з інших країн в'їжджати до США в екстрених випадках через невідкладну гуманітарну ситуацію на обмежений період часу, наприклад, на рік чи два.

Фото: Біженці у США (gettyimages.com)

Незабаром річний дозвіл на перебування українців мав би закінчитися. Тепер цим біженцям не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше проживання. Їх справи розглянуть у найближчі 4 тижні.

Українці, які приїхали до США згодом за програмою "Об'єднуючись для України" (Uniting for Ukraine), отримали дозвіл на перебування на 2 роки.

Нагадаємо, ми писали, в яких країнах потрібно продовжувати тимчасовий захист.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки