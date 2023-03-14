США продовжили термін перебування українських біженців: деталі

Влада США дозволила десяткам тисяч українських біженців продовжити перебування в цій країні. Йдеться про тих, хто прибув до 25 квітня 2022 року.
Цим громадянам України дозвіл на проживання продовжать автоматично, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на PBS.
Рішення адміністрації стосується приблизно 20 тисяч українських громадян, які прибули до США з 24 лютого до 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу.
В перші місяці війни уряд США використав програму під назвою "Умовно-дострокове звільнення з гуманітарних міркувань", щоб допустити українських біженців у країну. Ця програма дозволяє людям з інших країн в'їжджати до США в екстрених випадках через невідкладну гуманітарну ситуацію на обмежений період часу, наприклад, на рік чи два.
Незабаром річний дозвіл на перебування українців мав би закінчитися. Тепер цим біженцям не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше проживання. Їх справи розглянуть у найближчі 4 тижні.
Українці, які приїхали до США згодом за програмою "Об'єднуючись для України" (Uniting for Ukraine), отримали дозвіл на перебування на 2 роки.
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