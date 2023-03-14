США продлили срок пребывания украинских беженцев: детали

Власти США разрешили десяткам тысяч украинских беженцев продлить пребывание в этой стране. Речь идет о прибывших до 25 апреля 2022 года.
Этим гражданам Украины разрешение на проживание продлят автоматически, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на PBS.
Решение администрации касается примерно 20 тысяч украинских граждан, прибывших в США с 24 февраля по 25 апреля 2022 года на основании гуманитарного статуса.
В первые месяцы войны правительство США использовало программу под названием "Условно-досрочное усвобождение по гуманитарным соображениям", чтобы допустить украинских беженцев в страну. Эта программа позволяет людям из других стран въезжать в США в экстренных случаях из-за неотложной гуманитарной ситуации на ограниченный период времени, например, на год или два.
Вскоре годовое разрешение на пребывание украинцев должно было закончиться. Теперь этим беженцам не нужно подавать никаких документов, чтобы получить разрешение на дальнейшее проживание. Их дела будут рассмотрены в ближайшие 4 недели.
Украинцы, приехавшие в США позже по программе "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine), получили разрешение на пребывание на 2 года.
Напомним, мы писали, в каких странах нужно продолжать временную защиту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.