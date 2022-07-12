Спрос на детский отдых восстановился на 30%, - эксперт

Спрос на детский отдых летом 2022 года в лагерях восстановился на 30-40%. При этом все больше родителей интересуются таким форматом оздоровления за рубежом.

Об этом идет речь в материале "Лагеря снизили цены. Где можно отдохнуть детям в Украине и Европе".

"Лагеря знают, что должны иметь укрытия"

Примерно треть детских лагерей уже возобновили работу. Почти все лагеря в западной Украине принимают группы, рассказала РБК-Украина Ксения Ющенко, председатель Ассоциации организаторов детского оздоровления, отдыха и туризма.

Меньше всего приступили к работе стационарных лагерей, которые проходят государственную аккредитацию, подчиняются Министерству социальной политики и привязаны к своей локации – около 20%.

Зато проектные лагеря из других регионов, например, Запорожской или Одесской области, создали новые локации и договорились или с отелями на западе Украины, или с зарубежными отелями, чтобы также повезти детей отдыхать.

"Проектные лагеря имеют локации и на территории западной Украины, и за рубежом – это педагогические команды, которые организуют отдых: танцевальный лагерь, кинолагерь, творческий, языковой. Родители им доверяют уже много лет, поэтому такие лагеря также открыты", - отмечает специалист.

Фото: Детский лагерь на природе (gettyimages.com)

Определенных требований от государства по организации работы лагеря не получали, говорит специалист.

"Но мы работаем так, как сейчас работают учебные заведения. Лагеря знают, что должны иметь укрытия. Например, туристические лагеря проходят на территории отелей. Процентов 90 отелей имеют подвалы. Мы были на Закарпатье в 5-6 гостиницах, просто смотрели – они их уже оборудовали к приезду детей, потому что с марта по июнь принимали внутренне перемещенных лиц", - рассказывает Ксения Ющенко.

Посмотреть неполный перечень детских лагерей в Украине, которые работают летом 2022 года, можно на странице ассоциации.

Большая доля запросов на лагеря - от матерей, находящихся за границей с детьми

Между тем, в этом году вырос спрос на детские лагеря, организованные для украинских детей в других странах.

"Из нашего опыта, за границу выезжают больше детей, спрос выше, чем в прошлом году. Потому что будить ребенка посреди ночи, идти с ним в подвал – это очень трудно. А когда смена - две недели, то весь этот период раз-два в сутки (если это в Карпатах) спускаться в подвал трудно и детям, и взрослым. Поэтому зарубежные поездки родителям интереснее", - рассказывает эксперт.

Кроме того, немало женщин с детьми сейчас находятся за границей. Большая доля запросов на лагерный отдых именно от них.

Напомним, мы писали, какие автобусные туры доступны украинцам летом за рубеж.