Спеціальні рейси та безплатні квитки. Відкривається реєстрація на вильоти в Канаду

У листопаді міжнародні фонди продовжують організовувати безкоштовні перельоти для українців у Канаду. 14 листопада відривається реєстрація на 300 безплатних квитків із різних міст Європи.

Також потрапити у Канаду можна завдяки безплатним гуманітарним рейсам із Варшави, що організовують міжнародні фонди, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Lowcost Avia.

300 безплатних квитків розігрують кожні 2 тижні

Фонд Ukraine2Canada надає українцям безплатні квитки у Канаду що два тижні.

Реєстрація на наступні квитки відкривається 14 листопада о 17:00 за українським часом. Після реєстрації на безплатні квитки вилетіти можна буде не раніше, ніж через 30 днів від дати подання заявки.

"Через шалений інтерес квитки зазвичай розбирають всього за кілька хвилин. Будь ласка, підготуйте всю документацію, інструкції будуть надіслані тим, хто подав форму на miles4migrants.org/ukraine2canada", - зазначають на сторінці Miles4Migrants у Facebook.

Miles4Migrants використовує пожертвувані милі, щоб допомогти людям, які постраждали від війни, переслідувань чи катастроф, возз’єднатися з близькими та розпочати нове життя на новому місці.

Туристичний фонд Ukraine2Canada спільно з урядом Канади реалізує програму з надання українцям 300 безплатних білетів у Канаду – вильоти можуть бути із різних міст Європи.

Фото: Українських біженців зустрічають у Канаді (gettyimages.com)

Гуманітарний рейс із Варшави для біженців від війни

Безкоштовні гуманітарні рейси із Варшави в канадську провінцію Саскачеван організовують фонди Open Arms, Solidaire та Integralia DKV Foundation, щоб допомогти людям, які тікають від війни в Україні.

Наступний рейс запланований на 23 листопада. Аеропорт прибуття - Реджайна.

Квитки надаються за підтримки влади провінції Саскачеван, про що є інформація на офіційних сторінках saskatchewan.ca та у Facebook.

Детальніше про квитки на спеціальні рейси можна почитати на сайті фонду. Оформити бронювання можна через форму. Після бронювання фонд зв’язується та надає детальну інформацію про рейс.

Для поїздки необхідно мати в’їзну візу у паспорті або роздруковану копію документа CUAET.

Після приземлення в Саскачеван українців зустріне місцева влада. Також українців можуть забрати друзі та родичі. Якщо треба самостійно доїхати в інше місто, можна залишитися в Саскачевані на декілька днів.

Українцям на місці допоможуть оформити документи, забронювати квитки. На цей час нададуть житло та необхідну підтримку.

Якщо в Канаді немає родичів чи друзів, у провінції нададуть житло на тривалий термін і допоможуть з навчанням, працевлаштуванням та оформленням всіх документів (включаючи пільги CUAET), щоб почати нове життя.

Нагадаємо, ми писали, про головні помилки українців при переїзді до Канади.