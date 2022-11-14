Специальные рейсы и бесплатные билеты. Открывается регистрация на вылеты в Канаду

В ноябре международные фонды продолжают организовывать бесплатные перелеты для украинцев в Канаду. 14 ноября отрывается регистрация на 300 бесплатных билетов из разных городов Европы.

Также попасть в Канаду можно благодаря бесплатным гуманитарным рейсам из Варшавы, которые организуют международные фонды, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Lowcost Avia.

300 бесплатных билетов разыгрывают каждые 2 недели

Фонд Ukraine2Canada предоставляет украинцам бесплатные билеты в Канаду каждые две недели.

Регистрация на следующие билеты открывается 14 ноября в 17:00 по украинскому времени. После регистрации на бесплатные билеты вылететь можно будет не раньше чем через 30 дней с даты подачи заявки.

"Из-за огромного интереса билеты обычно разбирают всего за несколько минут. Пожалуйста, подготовьте всю документацию, инструкции будут отправлены тем, кто подал форму на miles4migrants.org/ukraine2canada ", - отмечают на странице Miles4Migrants в Facebook.

Miles4Migrants использует пожертвованные мили, чтобы помочь людям, пострадавшим от войны, преследований или катастроф, воссоединиться с близкими и начать новую жизнь на новом месте.

Туристический фонд Ukraine2Canada совместно с правительством Канады реализует программу по предоставлению украинцам 300 бесплатных билетов в Канаду – вылеты могут быть из разных городов Европы.

Фото: Украинских беженцев встречают в Канаде (gettyimages.com)

Гуманитарный рейс из Варшавы для беженцев от войны

Бесплатные гуманитарные рейсы из Варшавы в канадскую провинцию Саскачеван организуют фонды Open Arms, Solidaire и Integralia DKV Foundation., чтобы помочь людям, которые бегут отвойны в Украине.

Следующий рейс запланирован на 23 ноября. Аэропорт прибытия – Реджайна.

Билеты предоставляются при поддержке властей провинции Саскачеван, о чем есть информация на официальных страницах saskatchewan.ca и в Facebook.

Детальнее о билетах на специальные рейсы можно почитать на сайте фонда. Оформить бронирование можно через форму. После бронирования фонд связывается и предоставляет подробную информацию о рейсе.

Для поездки необходимо получить въездную визу в паспорте или распечатанную копию документа CUAET.

После приземления в Саскачеван украинцев встретят местные власти. Также украинцев могут забрать друзья и родственники. Если нужно самостоятельно доехать в другой город, можно остаться в Саскачеване на несколько дней.

Украинцам на месте помогут оформить документы, забронировать билеты. На это временя предоставят жилье и необходимую поддержку.

Если в Канаде нет родственников или друзей, в провинции предоставят жилье на длительный срок и помогут с обучением, трудоустройством и оформлением всех документов (включая льготы CUAET), чтобы начать новую жизнь.

Напомним, мы писали о главных ошибках украинцев при переезде в Канаду.