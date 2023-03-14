Спад на третину. Стало відомо, скільки туризм України недоотримав через війну

За минулий рік бюджет України втратив третину надходжень від туристичної галузі. Значна частина компаній закрилися.

Найбільше податків держбюджет отримав від гуртожитів та пансіонатів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного агентства розвитку туризму України.

Як змінилися надходження податків у 2022 році

Згідно з даними ДАРТ, надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 31%. У 2022 році представники туристичної галузі сплатили 1 млрд 551 млн 182 тис. грн податків, тоді як у 2021-му – 2 млрд 231 млн 860 тис. грн.

При цьому кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, зменшилася на 17%. У туризмі стало на 14% менше юридичних осіб та на 18% – фізичних осіб-підприємців.

Найбільше податків сплатили у готельній сфері – 898 млн грн. Хоча в 2021 році надходжень було на 30% більше – тоді бюджет отримав 1 млрд 288 млн грн.

На 46% більше податків заплатили пансіонати та гуртожитків, які використовувалися як тимчасовий прихисток Але від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку частка сплаченого податку зменшилася на 57% –141 млн грн податків проти 328 млн грн за 2021 року.

Туристичні оператори у 2022 році сплатили у держбюджет на 35% менше – 167 мільйона 858 тис. грн. У 2021 році ця цифра склала 259 млн 5 тис грн.

Також зафіксовано спад на 27% від діяльності туристичних агентств, які сплатили до держбюджету минулого 2022 року 204 млн 795 тис. грн податків, тоді, як у 2021 році від них у казну держави надійшло 279 млн 265 тис. грн.

Інфографіка: Податки від туризму за 2022 рік (надана РБК-Україна)

У яких регіонах туристичні підприємства працювали найбільше

Більше податків від туристичної діяльності в 2022 році сплатили у таких областях:

Львівська (273 млн проти 215 млн у 2021 році);

Київська (164 млн – проти майже 125 млн);

Івано-Франківська (159 млн – проти майже 131 млн).

Значний спад надходжень – у Києві (на 46%) та Одеській області (на 58%).

Попри війну туристична галузь України працює, однак, як ніколи потребує підтримки від українців, наголосила голова ДАРТ Мар’яна Олеськів.

"Сплачуючи податки, ми фінансуємо нашу економіку, левова частка доходів якої йде на оборону та армію. Тому важливо розуміти, що мандруючи Україною, українці не тільки перезавантажаться та наберуться сил і натхнення для роботи, а й допоможуть ЗСУ", – зазначила вона.

Нагадаємо, ми писали, чи існує туризм в Україні під час війни.

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