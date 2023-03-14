Спад на треть. Стало известно, сколько туризм Украины недополучил из-за войны

За прошлый год бюджет Украины потерял треть поступлений от туристической отрасли. Значительная часть компаний закрылась.
Больше всего налогов госбюджет получил от общежитий и пансионатов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства развития туризма Украины.
Согласно данным ГАРТ, поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 31%. В 2022 году представители туристической отрасли уплатили 1 млрд 551 млн 182 тыс. грн налогов, тогда как в 2021-м – 2 млрд 231 млн 860 тыс. грн.
При этом количество налогоплательщиков, занимающихся туристической деятельностью, уменьшилось на 17%. В туризме стало на 14% меньше юридических лиц и на 18% – физических лиц-предпринимателей.
Больше всего налогов уплатили в гостиничной сфере – 898 млн грн. Хотя в 2021 году поступлений было на 30% больше – тогда бюджет получил 1 млрд 288 млн. грн.
На 46% больше налогов заплатили пансионаты и общежития, которые использовались как временное убежище. Но от деятельности турбаз, кемпингов, детских лагерей отдыха доля уплаченного налога уменьшилась на 57% – 141 млн грн налогов против 328 млн грн за 2021 год.
Туристические операторы в 2022 году уплатили в госбюджет на 35% меньше – 167 миллионов 858 тыс. грн. В 2021 году эта цифра составила 259 млн 5 тыс. грн.
Также зафиксирован спад на 27% от деятельности туристических агентств, уплативших в госбюджет прошлого 2022 года 204 млн 795 тыс. грн налогов, тогда как в 2021 году от них в казну государства поступило 279 млн 265 тыс. грн.
Больше налогов от туристической деятельности в 2022 году уплатили в следующих областях:
Значительный спад поступлений – в Киеве (на 46%) и в Одесской области (на 58%).
Несмотря на войну, туристическая отрасль Украины работает, однако, как никогда нуждается в поддержке от украинцев, отметила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.
"Уплачивая налоги, мы финансируем нашу экономику, львиная доля доходов которой идет на оборону и армию. Поэтому важно понимать, что путешествуя по Украине, украинцы не только перезагрузятся и наберутся сил и вдохновения для работы, но и помогут ВСУ", – отметила она.
Напомним, мы писали, существует ли туризм в Украине во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.