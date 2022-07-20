Советская армия разрушила 90% Гданьска. Как отстроили город после войны

Реконструкция исторических центров Варшавы и Гданьска считаются едва ли не самыми масштабными из восстановлений во всей послевоенной Польше.

Во время Второй мировой войны старая часть Гданьска была разрушена, а затем ее сравняла с землей советская Красная Армия. Уничтожено до 90% исторического старого города. Однако после войны исторический центр удалось восстановить в первоначальном виде благодаря огромному труду нескольких поколений поляков. Реконструкция длилась более 70 лет и частично даже продолжается до сих пор. К слову, проходила реставрация не без проблем: многие здания в процессе были уничтожены.

В отличие от Варшавы, Гданьск начали отстраивать не сразу, что привело к еще большим разрушениям. Сегодня же мы видим здесь красивые локации с каналами, старыми зданиями и костелами. В колонке для TRAVEL РБК-Украина директор Польской туристической организации в Украине Влодзимеж Щурек рассказывает, как состоялась реконструкция легендарного города.

Уничтоженная жемчужина. Фасады улиц были буквально стерты с лица земли

Мало кто знает, что лишь несколько домов на улицах Старого города остались целыми во время Второй мировой. Исторический центр Гданьска подвергся большим разрушениям во время штурма советской армией в 1945 году. По некоторым оценкам, город потерял 90% строений в центральной части. Фасады многих улиц были в буквальном смысле стерты с лица земли.

Но и после окончания боевых действий из-за непогоды, сильных ветров и ненадлежащего сохранения разрушенных, но еще уцелевших зданий, сохранить многочисленные исторические памятники не удалось.

Видео: Каким был город после Второй мировой (youtube.com/Strefa TV - Gdańsk Strefa Prestiżu)

Для Гданьска разработали новые по смыслу и принципу планы восстановления. До начала боевых действий у города был статус вольного города на протяжении 20 лет. Но находился Гданьск под влиянием Германии, и от того имел присущую этой стране архитектуру.

После окончания войны и включения города в состав Польши, пусть и советской, поляки хотели придать ему польской идентичности и восстановить историческую правду. Сторонников исторической реконструкции было больше. Это в конечном итоге и решило судьбу стратегии по восстановлению города.

Фото: Центральная часть буквально превратилась в руины (gdanskstrefa.com)

Научное сообщество в один голос настаивало на восстановлении Старого города. Исторический центр Гданьска в разы больше, чем у Варшавы, и нужно было больше работы, специалистов и финансов. Поэтому полностью сохранившуюся реставрацию решили провести только частично.

В отличие от Варшавы, в Гданьске не была воссоздана застройка в ее довоенном виде. Идентичному восстановлению подлежали только большинство костелов, Главная ратуша, Большая оружейка, двор Артуса, городские ворота и некоторые дома. Памятниками считались лишь объекты, построенные к середине 19 столетия.

Фото: Лишь некоторые старые сооружения подпали под процесс восстановления после войны (boredpanda.com/KarolNienartowicz)

Большинство монументальных сооружений города сохранились по своему периметру, но имели обгорели изнутри. Костелы еще держали своды и кое-где – опоры крыши. Вывезенные ценнейшие исторические скульптуры уцелели. Так, известную статую Нептуна – символ города – демонтировали еще до войны и затем вернуть на место к фонтану. Не повезло буржуазным зданиям, которые продолжали разрушаться естественным путем после окончания войны.

"План Захватовича". Как отстраивали Гданьск

Через два года после окончания войны, в 1947-м, город внесли в реестр памятников в рамках списка ранних модерновых укреплений. Тогда же объявили о восстановлении главного города. Еще через год – презентовали план пространственного развития центра города, известный как "план Захватовича" (автор проекта восстановления Варшавы – ред.).

По плану Старый город и старый пригород должны были построить заново, но с сохранением монументальных сооружений. Реконструкция началась в южной части Главного города и завершилась на улице Средней, где большие фрагменты похожи по виду на старые дома.

Решили не восстанавливать памятники архитектуры, связанные с Германией. Поскольку немецкое население покинуло город, а на его место пришло польское, то это решение было символичным. Многие жители приобщались к вывозу руин, ведь хотели поскорее поднять город и вернуть ему былую славу.

Гданьску повезло с финансированием меньше, чем Варшаве. В первые послевоенные годы удалось сохранить лишь несколько десятков зданий в Старом городе. В 1948 году главным инвестором реконструкции центра стала Дирекция строительства рабочих жилых массивов, а исполнителями работ — государственные предприятия.

Старый город был разрушен, а затем советская Красная Армия сравняла его с землей. На фото - вид на другой берег города, 1956 год (gdanskstrefa.com)

Масштабные принципы плановой экономики социализма противоречили основам консервации и сохранения памятников. Для надлежащего восстановления не хватало специалистов по историческому восстановлению. Службы охраны наследия играли второстепенную роль. Восстановление продолжалось с грубыми нарушениями норм и технологий.

Много камениц не выжило, а фасады улиц значительно "подвинули". Если вы внимательный турист, то увидите, что многие фасады домов копируют соседние. На улице Длугой из 33 фасадов идентично воссоздали только три. Легендарным стало драматическое спасение Марияцкого костела, чьи столбы и своды потрескались и погнулись в 1949-м.

Строительство кварталов шло быстрыми темпами. Все, что сдерживало строительные процессы – старые стены, подвалы, фундаменты – игнорировали и разбивали.

Во время реконструкции также решили избавиться от проездов и хозяйственных построек. Так образовались новые зеленые зоны в исторической части города.

Оригиналы зданий воспроизводили лишь в отдельных случаях

Во время реконструкции главного города планировка улиц и формы только отдельных зданий были воссозданы согласно оригиналу.

По замыслу здания должны были выглядеть как исторический памятник, а внутри они приобрели уже современный характер. Сохранившиеся в хорошем состоянии исторические фасады стали жертвой быстрого восстановления и были полностью разрушены во время реконструкции.

Фото: Местные жители оказались сильнее героев сказок и легенд и спасли бога морей - Нептуна. Соегодня этот символ города можно увидеть в центре Гданьска, посередине фонтана (fotopolska.travel.pl)

На месте развалин возводили полностью новые сооружения. Они были стилизованы под историческую форму. Этим реконструкция старого города Гданьска отличается от варшавской, познанской или вроцлавской.

Историческая реконструкция Гданьска носила упрощенный характер. Отстроенный центр города должен был воспроизводить более жилую функцию. Из Старого города должны были исчезнуть признаки мещанства и буржуазии. Внутри дома должны были быть такими же, как в домах жилых массивов.

За фасадами бывших буржуазных камениц теперь можно увидеть жилой дом с общей лестницей и входом со внутреннего двора. В планах застройки главного города хотели убрать флигели – неотъемлемую часть главной застройки.

Видео: Восстановление города после войны (youtube.com/Strefa TV - Gdańsk Strefa Prestiżu)

Во время сноса разрушенных зданий инвентаризация, архитектурные исследования и фотофиксация проводились редко. Сохранившаяся оригинальная ткань здания была сложной в воссоздании, поэтому строители ею пренебрегали. Во многих случаях это была авторская переработка, которая отличалась от довоенного вида.

Тщательно восстанавливали лишь самые ценные здания. Образцом идеального воспроизведения можно назвать известную улицу Мариацкую. Ее отстроили в 1960 годах, когда темп реконструкции уже замедлился. Большую часть Гданьска закончили отстраивать до 1960х годов, но полностью город не отстроен и сегодня. Этот процесс продолжается - на месте бывших зданий строятся новые. Они символически отсылают к довоенным временам своей формой.

Каменицы, как много веков назад

Несмотря на спешку и нехватку кадров, на некоторых улицах Гданьска все же удалось воссоздать атмосферу богатого ганзейского города 18-19 веков. Сохранившиеся стены готических костелов и общественных зданий эпохи Возрождения удачно вписались в последовательные ряды новой застройки.

Для реконструкции некоторых камениц использовали сохранившиеся фрагменты стен и скульптурное убранство. Гуляя по улицам города сегодня, можно также заметить, что на фасадах камениц нет фрагментов старой стены или оригинального фундамента.

Фото: На некоторых улицах все же удалось воссоздать атмосферу богатого ганзейского города 18-19 веков (fotopolska.travel.pl)

На фоне жилой застройки монументальные и общественные сооружения выигрывали. Их опирали на старые стены, сохраняя оригинальные детали, внутреннюю планировку и иногда восстанавливали ее.

Сегодня на фасадах костелов не видно дыр от пуль. Разрушенные стены и своды ремонтировали с помощью специально восстановленного готического кирпича. Его добывали из разрушенных домов.

Случалось, что сносили все и строили заново. Так для сводов двора Артуса заменили все колонны, хотя некоторые из них можно было сохранить.

По точным проектам оригинальных стен в Гданьске перестроили лишь десяток камениц. Остальное сокращали на несколько метров. Это не позволило восстановить дома в будущем. После реконструкции сравняли уровни этажей, и дома стали выглядеть однообразными.

У камениц появились крыльца, чего обычно нет в таких домах. Полную реконструкцию посчастливилось получить дому Уфагена на улице Длугой. Завершающий этап восстановления дома состоялся уже в 1990-х годах.

Фото: Восстановление зданий в центре города длилось несколько десятков лет и частично продолжается сейчас (fotopolska.travel.pl)

Современный Гданьск – любимец туристов

В целом архитекторы планировали реконструкцию города так, чтобы получить обзорные точки, с которых видны монументальные здания. Так, фасад улицы Гробла I "отодвинули", чтобы получить вид на Королевскую часовню. Работы по реконструкции буржуазной застройки начали в 1948 году с западной части улицы Огарной.

Из точно реконструированных зданий можно выделить дом Шумана на улице Длугой, 45, дом Штеффенса (Золотой дом) на улице Длугий Тарг, 41, и Готический дом шлифа на улице Хлебницкая, 14.

Фото: По оригинальным проектам в Гданьске перестроили лишь десяток камениц (unsplash.com)

План реконструкции предусматривал воссоздание только акцентов и похожего вида старых зданий. В защиту реконструкции города надо сказать, что костелы, ратушу, некоторые городские ворота или ценные историко-художественные сооружения отстроили с научной точностью.

Несмотря на этот подход к восстановлению, город сегодня привлекает посетителей своими узкими мощеными улочками и домиками, которые и составляют то самое впечатление атмосферного старого города.

Фото: Сегодня на фасадах костелов не видно дыр от пуль. Разрушенные стены и своды восстанавливали с помощью готического кирпича (fotopolska.travel.pl)

Туристы любят Гданьск за плотную застройку, необычные каменицы с крыльцами и похожие друг на друга старинные домики. Не смотря на упрощение фасадов и элементов архитектуры, здесь хочется останавливаться, чтобы рассмотреть изображение детали на домах. Ночью город украшает цветная иллюминация, и появляется ощущение, что легенды оживают прямо на улицах.

Атмосферу Гданьска в значительной мере все же удалось сохранить.

Современные резиденты продолжают ее развивать и лелеять. Местные заведения и торговые точки с янтарем на главных улицах Старого города и вдоль канала создают неповторимый шарм города с историей. Открываются современные интересные музеи и строятся лофт-кварталы, что добавляет новых черт жемчужине у моря.

Напомним, в Египте строят новую столицу: как выглядит город-гигант.