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Черги на кілька днів. На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців

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Понеділок 03 жовтня 2022 13:10
Черги на кілька днів. На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців Фото: Прикордонний пункт пропуску у Нарві, Естонія (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

На кордоні з Естонією відзначають зростання числа українських біженців, які по кілька днів чекають на пропуск у чергах із боку РФ.

Останніми днями лише до прикордонного пункту в Нарву прибуває понад сто громадян України на день, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Сотні українських біженців чекають пропуску на боці Росії

Кількість українських біженців, які в'їжджають до Естонії із Росії, збільшилася, повідомив голова Нарвського прикордонного пункту Марек Лійва. Цю інформацію підтвердила і мер міста Нарва Катрі Райк.

"Їм доводилося дуже довго чекати на російському кордоні. Повідомляється, що на боці Росії у черзі вже кілька днів стоять сотні біженців", – розповідає Лійва.

За словами чиновниці, на російському кордоні багато машин, пасажири іноді їх кидають і далі йдуть пішки. Люди переходять кордон із великими валізами, і звук коліс цих валіз постійно чути у неї в кабінеті.

Естонські прикордонники зазначають, що біженці прибувають дуже втомленими та замерзлими після довгого очікування.

"Після звичайного прикордонного контролю ми надаємо їм їжу та пиття, якщо вони цього потребують, і тепле місце для проживання доти, поки вони не вирішать рухатися далі або за ними не приїдуть", - розповів Марек Лійва.

Українці, які прибули до Естонії після оголошення мобілізації в РФ, розповіли виданню, що власникам українських паспортів на російському КПП влаштовують "фільтрацію" з перевіркою телефонів та допитом, тривалим перебуванням у холодних приміщеннях без їжі, води та можливості відпочинку навіть з маленькими дітьми.

Черги на кілька днів. На кордоні Естонії збільшилось число українських біженцівФото: Пункт на кордоні в Нарві (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

У Нарві організований інформаційний намет для біженців, у них також є можливість запросити нічліг у Нарвському молодіжному центрі.

"Естонія не закриватиме кордону для біженців"

Зараз на кордоні з Росією чекають сотні українських біженців, яких звідти пропускають дуже повільно, і людям доводиться стояти в черзі до кількох днів, пишуть також на сторінці Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії у Facebook.

"Сьогодні серед біженців почала поширюватися інформація про те, що незабаром Естонія може закрити прикордонні переходи. Це неправдива інформація, і Естонія не закриває своїх прикордонних пунктів. У нас немає інформації про те, чи зможе і в якому разі Росія закрити свої прикордонні пункти для біженців", - звернулися до біженців прикордонники.

Черги на кілька днів. На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців

Фото: Роздача інформаційних листків українцям на кордоні в Естонії (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Як пишуть у відомстві, люди, які довго чекали на перетин кордону на російській стороні, часто бувають виснажені та застуджені через тривале очікування на відкритому повітрі.

"Після звичайного прикордонного контролю ми пропонуємо їм усю можливу допомогу - даємо тепле пиття та їжу, та тепле місце для проживання, доки вони не поїдуть або їх не підберуть", - зазначають у відомстві.

Черги на кілька днів. На кордоні Естонії збільшилось число українських біженців

Фото: Їжа для біженців після перетину кордону (facebook.com/politseijapiirivalveamet)

Більшість біженців перебувають у країні транзитом і хочуть переїхати з Естонії до інших країн ЄС чи назад до України. Зазначається, що багато українців, депортованих до РФ, із Естонії одразу повертаються до України.

Нагадаємо, ми писали, які плани біженців у Польщі, Чехії та Румунії.

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