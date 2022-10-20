Сотні українських біженців залишилися без соцдопомоги у Британії: деталі

У 300 українських сімей біженців, які прибули до Британії за схемою Homes for Ukraine, не відбулося соціального візиту від місцевої ради протягом перших п’яти місяців після прибуття в країну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Byline Times.

Про складну ситуацію з виплатами повідомили у Byline Intelligence Team. Дані, отримані через запити про свободу інформації до місцевих органів влади, показали, що щонайменше 270 сімей біженців не відвідували протягом п’яти місяців, попри прямі вказівки уряду це робити. За правилами програми, ради повинні здійснити принаймні один особистий візит, як тільки гість прибув.

Відносини гостей і спонсорів розраховані на шість місяців, після чого біженці можуть знайти собі житло. До одних сімей взагалі не ходили, а іншим довелося чекати візиту дуже довго.

Розслідування Byline Times показало, що 602 сім’ї не відвідали протягом чотирьох місяців після прибуття, тоді як 1233 сім’ї не відвідали протягом двох місяців.

Фото: Часто при розміщенні українців виявляли проблеми у забезпеченні дітей, декого селили у переповнене або невідповідне житло (Getty Images)

"Відмова від проведення перевірок добробуту викликає серйозні занепокоєння щодо безпеки, не в останню чергу тому, що часто у таких випадках виявляли проблеми у забезпеченні дітей, декого селили у переповнене або невідповідне житло", - йдеться в публікації.

Деякі місцеві органи влади пояснили затримку візиту соціальної допомоги тим, що господар не зв’язався з ними, щоб повідомити про прибуття гостя. Тому місцева влада може й не здогадуватись, що біженці вже приїхали і живуть у певних місцях.

Ще більше занепокоєння полягає в тому, що покладатися на інформування ради від господаря створює прогалину в захисті. Господар міг просто не повідомляти нікому про прибуття гостя, залишаючи цю особу без документів під ризиком, пише видання.

В системі є прогалини, які призвели до проблем. Наприклад, неперевірені чоловіки пропонують житло жінкам, і при цьому у нього тільки одна кімната. Це ставить жінок у незручне становище. Часто чоловіки не мають при цьому поганих намірів, але відсутність перевірки житла й умов життя біженців викликає у місцевих активістів та волонтерів занепокоєння.

"Ми чули про такі випадки. Біженці від війни не повинні наражатися на таку вразливість", - повідомили виданню представники гуманітарних організацій Британії.

Нагадаємо, у Нідерландах змінюють умови для українських біженців.