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Сотні сімей. Українців в Естонії готуються виселяти з корабля

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Вівторок 11 квітня 2023 14:42
Сотні сімей. Українців в Естонії готуються виселяти з корабля Фото: Українські біженці на кораблі (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Українських біженців в Естонії продовжують виселяти із безкоштовного житла. Наприкінці березня сотня сімей виїхала з багатоквартирних будинків, деякі – на корабель, який теж скоро звільнять.

Каюти на теплоході "Ізабель" у Старому порту Таллінна 900 біженців мають звільнити до 1 липня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на postimees.ee.

Компанія Tallink передасть судно Isabelle канадській компанії у багаторічне користування. Угода із Департаментом соціального страхування закінчується у червні. На борту корабля перебуває близько 900 українських біженців.

Деякі сім'ї з будинків для біженців також були переселені на судно Isabelle, з якого вони також повинні виселитися за кілька місяців.

"Біженців поселили на корабель до кают без вікон на два місяці, щоб вони знову опинилися в ситуації, коли вони втрачають своє майно, з яким їм допомогли і яке вони купили самі – від каструль до меблів і постільної білизни, та сотні життєво необхідних речей", – описала становище біженців волонтер Інесса Джосінг.

За її словами, сім'ї великі, і добре, якщо їхній одяг вміщується на кораблі. Згодом людям доведеться розпочинати все спочатку.

Зазначається, що Департамент соціального страхування має план щодо подальшого розміщення біженців, які залишаються на кораблі. Міністр соціального захисту Сігне Рійсало заявила, що жоден біженець не залишиться без даху над головою.

Нагадаємо, ми писали, що у Берліні почали масово виселяти українців.

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