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Сотни семей. Украинцев в Эстонии готовятся выселять с корабля

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Вторник 11 апреля 2023 14:42
Сотни семей. Украинцев в Эстонии готовятся выселять с корабля Фото: Украинские беженцы на корабле (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Эстонии продолжают выселять из бесплатного жилья. В конце марта сотня семей выехали из многоквартирных домов, некоторые – на корабль, который тоже скоро освободят.

Каюты на теплоходе "Изабель" в Старом порту Таллина 900 беженцев должны будут освободить до 1 июля, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на postimees.ee.

Компания Tallink передаст судно Isabelle канадской компании в многолетнее пользование. Соглашение с Департаментом социального страхования заканчивается в июне. В настоящее время на борту корабля находится около 900 украинских беженцев.

Некоторые семьи из домов для беженцев также были переселены на судно Isabelle, с которого они также должны выселиться через несколько месяцев.

"Беженцев поселили на корабль в каюты без окон на два месяца, чтобы они снова оказались в ситуации, когда они теряют свое имущество, с которым им помогли и которое они купили сами – от кастрюль до мебели и постельного белья, и сотни жизненно необходимых вещей", – описала положение беженцев волонтер Инесса Джосинг.

По ее словам, семьи большие, и хорошо, если их одежда помещается на корабле. Позже людям придется начинать все сначала.

Отмечается, что у Департамента социального страхования есть план по дальнейшему размещению беженцев, остающихся на корабле. Министр социальной защиты Сигне Рийсало заявила, что ни один беженец не останется без крова.

Напомним, мы писали, что в Берлине начали массово выселять украинцев.

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