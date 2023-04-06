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Виселення біженців у Естонії чиновники відзначають вечерею: реакція волонтерів

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Четвер 06 квітня 2023 11:49
Виселення біженців у Естонії чиновники відзначають вечерею: реакція волонтерів Фото: Українські біженці в Естонії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Сотню сімей українських біженців виселили із двох багатоквартирних будинків у Таллінні, оскільки договір оренди закінчився наприкінці березня. Чиновники вирішили організувати вечерю подяки людям, які допомагали українцям.

Захід розкритикували волонтери, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на postimees.ee.

Договір Департаменту соціального страхування та власників двох будинків закінчився. Людям у березні пропонували шукати собі житло в оренду, також – варіант розміщення на поромі. У другій половині березня нове житло знайшли лише 59 сім'ям, 11 сімей вирішили виїхати з Естонії.

Повідомляється, що за тиждень після виселення українських біженців міністр соціального захисту Сігне Рійсало організовує вечерю на честь Дня подяки в українському ресторані.

"Я називаю це не святом, а подякою, тому що всі люди, які допомогли біженцям, заслуговують на увагу та подяку", – зазначила вона.

Запрошення було розіслано волонтерам, але ті планують бойкотувати подію.

"Серед наших переселенців немає жодної родини, чиє становище не погіршилося б через "маневр" Департаменту соціального страхування щодо виселення або не принесло нового додаткового стресу як у моральному, так і в економічному плані", – повідомила волонтерка Інесса Йозінг.

Виселення біженців у Естонії чиновники відзначають вечерею: реакція волонтерівФото: Через проблеми з житлом деякі біженці повертаються додому (facebook.com/IOMEstonia)

За її словами, деякі родини вже повернулися чи збираються повертатися до України через ситуацію з житлом.

Із початку війни до Естонії прибули близько 123 тисячі біженців, 43 тисячі звернулися за тимчасовим захистом, майже 24 тисячі людей отримали тимчасове житло. На короткостроковому розміщенні перебуває 1800 осіб.

Нагадаємо, ми писали, як живеться українській біженці на кораблі в Шотландії.

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