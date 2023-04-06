Виселення біженців у Естонії чиновники відзначають вечерею: реакція волонтерів

Сотню сімей українських біженців виселили із двох багатоквартирних будинків у Таллінні, оскільки договір оренди закінчився наприкінці березня. Чиновники вирішили організувати вечерю подяки людям, які допомагали українцям.

Захід розкритикували волонтери, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на postimees.ee.

Договір Департаменту соціального страхування та власників двох будинків закінчився. Людям у березні пропонували шукати собі житло в оренду, також – варіант розміщення на поромі. У другій половині березня нове житло знайшли лише 59 сім'ям, 11 сімей вирішили виїхати з Естонії.

Повідомляється, що за тиждень після виселення українських біженців міністр соціального захисту Сігне Рійсало організовує вечерю на честь Дня подяки в українському ресторані.

"Я називаю це не святом, а подякою, тому що всі люди, які допомогли біженцям, заслуговують на увагу та подяку", – зазначила вона.

Запрошення було розіслано волонтерам, але ті планують бойкотувати подію.

"Серед наших переселенців немає жодної родини, чиє становище не погіршилося б через "маневр" Департаменту соціального страхування щодо виселення або не принесло нового додаткового стресу як у моральному, так і в економічному плані", – повідомила волонтерка Інесса Йозінг.

Фото: Через проблеми з житлом деякі біженці повертаються додому (facebook.com/IOMEstonia)

За її словами, деякі родини вже повернулися чи збираються повертатися до України через ситуацію з житлом.

Із початку війни до Естонії прибули близько 123 тисячі біженців, 43 тисячі звернулися за тимчасовим захистом, майже 24 тисячі людей отримали тимчасове житло. На короткостроковому розміщенні перебуває 1800 осіб.

Нагадаємо, ми писали, як живеться українській біженці на кораблі в Шотландії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.