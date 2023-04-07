Сотні біженців. У Берліні почали масово виселяти українців

Українських біженців у Берліні почали виселяти з готелів та хостелів у зв'язку із початком туристичного сезону. Їх переводять у доступне житло.

Куди доводиться переселятися біженцям у німецькій столиці, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Tagesspiegel.

Куди переселяють біженців з готелів у Берліні

В Берлін з початку квітня прибувають тисячі туристів, які бронюють кімнати в готелях та хостелах. Тому біженцям доводиться звільняти місця.

Багатьом українцям доводиться переїжджати у приміщення колишнього аеропорту Тегель, у терміналах та наметах якого стоять ліжка. Загалом центр розрахований на прийом 4800 біженців.

Щодня в німецьку столицю прибувають 70 біженців, понад 2000 людей щомісяця. Новоприбулі біженці, які ще мають подавати заяву на отримання прихистку, переїджають у колективне житло, наприклад, на території колишнього аеропорту Темпельхоф.

Влада Берліну заявляє, що не зможе відкрити більше постійних об'єктів до кінця травня.

Фото: Колективне розміщення в Берліні (gettyimages.com)

Контракти з 6 хостелами закінчилися в кінці березня

У кінці березня закінчилися контракти із 6 хостелами в Берліні, звідки довелося виїхати 650 біженцям. Дехто самостійно кудись переїхав, декого переселили в інше житло, але 480 людям довелося переїхати в Тегель.

Наразі в готелях і хостелах знаходяться 962 біженцям, в тому числі 722 українці. Там влада знайшла різні варіанти продовження контрактів. В окремих випадках розміщення певних категорій біженців можливе до кінця року.

Переселення біженців на візках виявилося найбільшою проблемою. Наприклад, у модульних будинках, куди їм доводиться переїжджати, немає пристосованих санвузлів. В аеропорту Тегель в терміналі С є безбар'єрні туалети та душові, медичні ліжка, чергують лікарі. З січня у аеропорту Тегель спеціального догляду потребували 24 біженця.

Також у готелях називають інші складні випадки, які потребують особливої уваги при переселенні – люди з онкологією, на діалізі, з травмами. Найважче поселити таких людей в пристосованому житлі разом із їхніми родинами.

Нагадаємо, ми писали, що в Румунії почали масово виселяти українських біженців.

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