У Румунії почали масово виселяти українських біженців: причини

Українці в Румунії скаржаться, що їх просять шукати собі нове житло або платити за оренду. Це пов'язано із тим, що влада заборгувала власникам компенсацію за розміщення біженців.

Також уряд планує змінити програму надання безплатного житла "50/20", повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на adevarul.ro.

У кінці березня влада оприлюднила проект змін до програми "50/20", за якими власники квартир коштів від держави більше не отримуватимуть. Проте кожна українська родина отримуватиме 2000 лей на місяць (400 євро) упродовж 4 місяців, за які вони мають шукати роботу. З цих коштів біженці повинні будуть оплачувати оренду житла.

Із появою такої інормації українки в соцмережах почали частіше звертатися с проханнями допомогти у пошуку даху над головою, бо їх просять виселитися з безкоштовного житла. А також просять підтримки, щоб купити їжу, підгузки та одяг.

За розміщення кожного біженця з України держава сплачує власникам житла 14 євро на день за схемою "50/20" (50 лей за проживання і 20 лей за харчування –ред.).

Чимало власників вирішили видавати біженцям 20 лей на день на їжу, але більшість роблять це після отримання коштів від держави. При цьому з початку 2023 року вони отримали тільки один платіж від держави – за грудень 2022 року.

Отже, витрати на харчування і комунальні послуги вже 3 місяці лежать на плечах румун, які прихистили біженців. Ті власники, які спеціально розміщували багатодітні родини, щоб отримати за них більше коштів, тепер просять жінок з дітьми виселитися.

Фото: Влада заборгувала румунам кошти за розміщення біженців (gettyimages.com)

Деякі власники зазначають: вони не виганяють біженців на вулицю, але ті повинні будуть заплатити за оренду житла після закінчення програми – з тих 2000 лей, які вони отримають згодом.

За офіційними даними, зараз в Румунії роботу знайшли 834 українських біженця, в службі зайнятості на обліку перебувають 1777 громадян України. Загалом країна надала прихисток понад 123 тисячам біженців з України.

Нагадаємо, ми писали, що по всій Чехії почалися перевірки житла для біженців.

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