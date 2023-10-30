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Для сотень сімей. Яке житло для ВПО збудують у Чернівцях наступного року

Понеділок 30 жовтня 2023 15:38
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Для сотень сімей. Яке житло для ВПО збудують у Чернівцях наступного року Фото: Житло для переселенців у Чернівцях (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чернівцях збудують багатоквартирні будинки для сотень сімей переселенців. 10,5 млн євро на це надає Європейський Союз.

Земельну ділянку вже виділили, а завершити будівництво планують до кінця 2024 року, повідомляє РБК-Україна з посиланням на zaxid.net.

Угоду про виділення гранту на житло для переселенців підписали 2022 року.

"Чернівці – це друге місто після Львова, якому найбільше виділили грошей на будівництво будинків для внутрішньо переміщених осіб. Донори розглядали й інші міста, але наше місто було обране. Я думаю, нам це вдалося, бо перш за все виділили землю під будівництво цих будинків", – розповів заступник міського голови Чернівців Василь Зазуляк.

Планується звести триповерхові багатоквартирні будинки з різними квартирами, в яких поселять сотні сімей переселенців.

Нові житлові будинки матимуть котельну на біопаливі, енергоефективні металопластикові вікна, утеплення.

Земельна ділянка під будівництво знаходиться у спальному мікрорайоні міста. Так жителі нових будинків матимуть доступ до соціальної інфраструктури, шкіл, дитсадків, лікарень.

Міська влада фінансуватиме підведення комунікацій, будівництво під'їзної дороги та котельні.

За офіційними даними, в Чернівцях зареєстровані 40 тисяч переселенців. ВПО, які хочуть отримати житло, можуть звертатися до міськради або до управління соцзахисту.

Раніше ми писали, що у місті Калуш на Івано-Франківщині планується створити соціальне житло для 250 внутрішньо переміщених осіб. Для цього відремонтують комунальні приміщення.

Також на Рівненщині за кошти ЄС збудують житло для переселенців. Багатоквартирний будинок на 300 людей в Дубно здаватимуть в експлуатацію з внутрішнім оздобленням та меблюванням квартир.

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