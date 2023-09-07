На Рівненщині за кошти ЄС збудують житло для переселенців: як воно виглядатиме

Фото: Житло для переселенців у Дубно (колаж РБК-Україна)

У місті Дубно на Рівненщині за кошти ЄС збудують багатоповерхівки для переселенців. У першому з них проживатимуть понад 300 людей.

Як виглядатиме перший такий будинок, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rivne.media.

У міськраді міста Дубно на Рівненщині показали проект будинку, який збудують для внутрішньо переміщених осіб за кошти ЄС.

На будівництво житла для переселенців виділено 5,25 млн євро. Як і в інших подібних випадках, всі комунікації та бомбосховище планується збудувати за кошти місцевого бюджету.

Багатоквартирний будинок здаватимуть в експлуатацію з внутрішнім оздобленням та меблюванням квартир. Житло залишатиметься у власності міської ради й надаватиметься в оренду на той час, доки переселенці проживатимуть у Дубно.

Фото: Проект будинку для переселенців у Дубні (facebook.com/dubno.vlada)

Здати п'ятиповерхівку для заселення обіцяють не пізніше середини 2025 року. Загалом у місті планується звести чотири будинки для переселенців.

Нагадаємо, ми писали, що у Ковелі на Волині також збудують житло для переселенців.

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