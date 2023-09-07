На Рівненщині за кошти ЄС збудують житло для переселенців: як воно виглядатиме
У місті Дубно на Рівненщині за кошти ЄС збудують багатоповерхівки для переселенців. У першому з них проживатимуть понад 300 людей.
Як виглядатиме перший такий будинок, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на rivne.media.
У міськраді міста Дубно на Рівненщині показали проект будинку, який збудують для внутрішньо переміщених осіб за кошти ЄС.
На будівництво житла для переселенців виділено 5,25 млн євро. Як і в інших подібних випадках, всі комунікації та бомбосховище планується збудувати за кошти місцевого бюджету.
Багатоквартирний будинок здаватимуть в експлуатацію з внутрішнім оздобленням та меблюванням квартир. Житло залишатиметься у власності міської ради й надаватиметься в оренду на той час, доки переселенці проживатимуть у Дубно.
Фото: Проект будинку для переселенців у Дубні (facebook.com/dubno.vlada)
Здати п'ятиповерхівку для заселення обіцяють не пізніше середини 2025 року. Загалом у місті планується звести чотири будинки для переселенців.
Нагадаємо, ми писали, що у Ковелі на Волині також збудують житло для переселенців.
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