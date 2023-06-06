Солоні озера та хутори. Які локації опинилися під ризиком затоплення

Підрив Каховської ГЕС загрожує затопленням великих територій у Херсонській області. Окрім населених пунктів постраждають і локації з визначними пам'ятками.

Які туристичні об'єкти можуть бути підтоплені, думками з TRAVEL РБК-Україна поділилися експерти з внутрішнього туризму.

"Кінбурнський півострів може стати островом"

Підрив дамби Каховської ГЕС вже привів або, ймовірно, призведе до втрати цілого ряду туристичних локацій та пам'яток на лівому березі Дніпра, звертає увагу туристичний експерт та редактор сайту chornemore.com Юлія Ангеловська.

"Зокрема, можуть бути затоплені солоні рожеві озера в Геройському (Кінбурнський півострів), територія еко-парку "Зелені хутори Таврії" між селами Кардашинка, Мала Кардашинка та Велика Кардашинка, Долина Курганів біля Іванівки. Частково може затоплено курорт Гола Пристань", – зазначає вона у коментарі РБК-Україна.

Експерт припускає, що Кінбурнський півострів, який входить до складу Чорноморського біосферного заповідника, на деякий час може перетворитися на острів.

"Кінбурн вже серйозно постраждав від пожеж, які відбуваються там регулярно, починаючи з літа 2022 року. А затоплення дніпровськими водами остаточно позбавить туристів цієї локації на найближчі роки, а можливо десятиліття", –вважає вона.

Водночас, курортів Коблево із сусідніми селами та одеського Причорномор'я вода безпосередньо не має торкнутися.

"Інша справа, що на тлі можливого мікробіологічного та хімічного забруднення Чорного моря добривами та засобами захисту рослин курортна діяльність у цих регіонах може бути поставлена на паузу на досить довгий час. Те саме стосується і тимчасово окупованого Криму і навіть сусідів по узбережжю – Болгарії та Грузії ", – ділиться думкою Юлія Ангеловська.

Фото: Підтоплення будинку культури Нової Каховки (t.me/mkipu)

"Асканія-Нова та Олешківські піски не постраждають"

Для туризму внаслідок підтоплення катастрофічних наслідків не буде, вважає засновник "Україна Інкогніта" краєзнавець Роман Маленков. Він ландшафтознавець, 5 років працював директором Центру екологічного моніторингу України.

"Правий берег весь на підвищенні, підтоплення можливі, але затоплення не буде. Якщо дивитися у довгостроковій перспективі, до Асканії-Нової це підтоплення не дійде, до Кам'яної Могили – не дійде, а нацпарк "Олешківські піски" від русла на відстані 8 км. Поки складно сказати, затопить чи ні. Це начебто заплавна територія, але Олешківські піски знаходяться на певному підвищенні. Не думаю, що буде потужний потік води, щоб їх змило. Підтопить, замулить і зійде", – каже фахівець.

Проте деякі туристичні об'єкти постраждають від підтоплень.

"Нову Каховку буде підтоплена – там "кам'яні вишиванки" Григорія Довженка (різьблені панно на будинках), коньячний завод, який був туристичним об'єктом. Під Новою Каховкою в селі Корсунка розташований Корсунський монастир, теж туристичний об'єкт. Можливо, підтопить "Таврійські хутори" у Голій Пристані", –перераховує він.

Поки що про туризм на лівому березі говорити не доводиться – там все заміновано, подорожі заборонені, каже Роман Маленков.

Фото: Населені пункти в зоні підтоплення (скриншот google.com/maps)

Серед найбільш відчутних наслідків катастрофи фахівець називає такі:

Припиниться будь-яка меліорація, поля засохнуть. Першочерговим завданням Каховського водосховища було зрошення лівого берега (Херсонська область, Запорізька область). Залишиться без води Каховський магістральний канал, Північно-Кримський канал.

"Частина території від Кінбурнського півострова до Генічеська вся зрошується цими водами. Якщо немає води, то говорити про туризм не доводиться", – звертає увагу знавець.

Усі локації поблизу русла затопить. Це Гола Пристань, Нова Збур'ївка, вже повністю затоплені усі острови поряд із Херсоном.

"Найбільше постраждають люди – у Новій Каховці, Козачих Лагерях, Корсунці, Голій Пристані", – додає Роман Маленков.

Він зазначає, що вода знизиться поблизу нацпарку "Великий Луг" біля Дніпрорудного (Запорізька область).

"Там раніше були дніпровські плавні, де козаки ховали скарби. Відкриються ділянки, які 50 років перебувають під водою. У плані туризму це краще", – додає Роман Маленков.

Серед негативних наслідків вибуху Каховської ГЕС також слід готуватись до погіршення екологічної ситуації. На поверхні опиняться нечистоти, які були під водою.

Нагадаємо, ми писали, що жителі Кінбурнської коси готуються гасити пожежі пляшками води.

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