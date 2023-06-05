"Окупанти покрали все". На Кінбурнській косі готуються гасити пожежі бутлями води

Заповідна Кінбурнська коса, яка понад рік перебуває під окупацією та обстрілами, зараз у зоні підвищеного ризику лісових пожеж. Якщо торік місцеві мешканці боролися з вогнем завдяки пожежній техніці, то зараз у них залишилися тільки лопати.

Фотографії пластикових пляшок з водою, які розставлені поблизу лісу, опублікували в соцмережах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

На наше прохання із місцевими жителями зв'язався головний редактор медіапроекту "Кирилівка.Укр" Євген Смельчаков.

"Інформація від тих, хто ще залишився. Окупанти забрали всю техніку, нічим гасити пожежі. Вони окопалися в лісі, щодня виповзають і грабують удома. Навіть гуманітарну допомогу для дітей вкрали із кухні, поки господарі спали", – розповідає він.

За словами місцевих жителів, окупанти покрали все: машини, причепи, спеціальну техніку, насоси, рукави. Але пожежна небезпека залишається високою. Крім погоди, природі загрожують постійні прильоти.

"Сьогодні місцеві мешканці виходять з того, що мають, та роблять пожежні "агрегати" з баклажок від води. Розставляють навколо села, втикають палицю з білим прапором та надписом "для пожара", бо дикі окупанти можуть і це поцупити. Кажуть, краще було би і лопати поряд залишити, але можна геть залишитися і без лопат", – пишуть на сторінці Kinburn.Life.

Фото: Бутлі з водою для захисту від пожеж (facebook.com/Kinburn.Life)

Торік півострів на межі Херсонської та Миколаївської областей потерпав від пожеж із квітня через постійні обстріли. Тоді мешканці сіл просили про допомогу у зборі грошей на паливо та запчастини для пожежної техніки.

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