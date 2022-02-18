На солнечном побережье Турции уже весна: какие цены на туры предлагают украинцам

В Турции надеются на восстановление туризма к уровню до пандемии, несмотря на риски, связанные с эскалацией напряженности в отношениях между Украиной и Россией, которые являются одними из самых важных "поставщиков" туристов.

Как меняется спрос на отдыха и цены в отелях Турции, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Daily Sabah.

Высокий сезон начнется в мае – европейцы активно бронируют отели

Недавнее падение турецкой лиры сделало страну более привлекательным местом, чем когда-либо, пишет издание. Высокий сезон начинается в мае для турецких средиземноморских и эгейских пляжей, а европейцы уже активно бронируют поездки.

"Ранние бронирования начались с высокой скорости. У нас много заказов, особенно из Великобритании. Они почти соответствуют уровню 2019 года", - рассказал заместитель председателя Федерации отельеров Турции (TUROFED) Бюлент Бюльбюлоглу.

Он сказал, что раннее бронирование традиционно начинается с британцев и считается ориентиром на сезон. Также высокий спрос ожидается со стороны других европейских стран, России и Центральной Азии.

Фото: Побережье Анталии в сезон (pixabay.com)

Только в январе прибытия иностранцев в аэропорт Анталии составили 117 818 человек, что соответствует уровню 2019 года.

"Мы получаем хорошие сигналы из Германии, Бельгии, Нидерландов, а также со скандинавского рынка. Турция стала местом, где посетители могут провести самый доступный отпуск со своей собственной валютой. Теперь это рай для иностранцев", - добавил он.

При этом эксперт считает, что дальнейшая эскалация российско-украинского кризиса может представлять определенный риск для туристического сезона в Турции.

Выручка отелей в 2022 году будет, как до пандемии – прогноз министра

Министр финансов Нуреддин Небати на прошлой неделе прогнозировал, что доходы от туризма в этом году составят 34,5 миллиарда долларов. В прошлом году выручка удвоилась и составила почти 25 миллиардов долларов. В 2019 году, до начала пандемии, доходы составляли 34,5 миллиарда долларов.

По данным Министерства культуры и туризма, количество гостей в отелях, в том числе проживающих за границей граждан Турции, в 2021 году превысило 30 миллионов – этот показатель вырос более чем на 88%.

Фото: Турция становится одним из самых приклекательных направлений для европейцев (unsplash.com/atif-zafrak)

Новая экономическая политика страны направлена ​​на снижение инфляции за счет создания положительного сальдо счета текущих операций, при этом доходы от туризма являются ключевым фактором.

"Кажется, мы достигнем цели в 34–35 миллиардов долларов. Но самих поступлений недостаточно. Существует также сторона затрат", - обратила внимание председатель Турецкой ассоциации инвесторов в туризм (TTYD) Оя Нарин.

По ее словам, средняя цена за ночь в 5* отеле составляет около 70 евро в Турции, тогда как в Испании - около 200 евро.

Она добавила, что количество иностранных туристов в 2022 году будет близко к уровню 2019 года, или всего на 10% ниже, но получение прибыли важнее для отрасли, чем количество прибывающих миллионов гостей.

"У нас серьезные проблемы с ходом наших расходов. Мы сталкиваемся с быстрым ростом затрат на электроэнергию, газ и другое", - сказал Нарин.

Официальные данные за январь показали, что потребительские цены выросли на 48,69%по сравнению с прошлым годом. Чиновники гостиничного и туристического бизнеса предупредили о резком росте расходов на коммунальные услуги, продукты питания и заработную плату из-за максимальной инфляции за последние 20 лет.

Фото: Отдых подорожет из-за роста расходов отелей (booking.com)

Глава Ассоциации отелей Турции (TUROB) Муберра Эресин сказала, что резкое увеличение затрат подрывает прибыльность отрасли, при этом расходы выросли на 60-65% всего за один месяц.

"Мы уже подписали контракты с операторами и установили свои цены. Сейчас невозможно отразить все эти дополнительные расходы в наших ценах", — сказала она.

Глава Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) и генеральный менеджер Innvista Hotel Belek в Анталии Улкай Атмака сказал, что ему пришлось повысить цены на 42% в этом сезоне, но он все еще не может компенсировать рост расходов.

Какая погода в Турции во второй половине февраля

В последние дни на самом теплом и солнечном побережье Анталии установилась настоящая весенняя погода. Местные СМИ сообщают, что на пляжах и набережных увеличилось количество отдыхающих.

Хотя купаться в море еще холодно – согласно данным сайта windy.com, температура воды возле побережья 18 градусов, а температура воздуха в ближайшие дни достигнет 19 градусов тепла. При этом ожидается солнечная безветренная погода.

Зато туристы смогут насладиться первыми признаками весны в природе и цветением деревьев. Например, на днях прошел традиционный фестиваль цветения миндаля в городке Датча на полуострове между Средиземным и Эгейским морем.

Фото: В Анталии будет солнечная теплая погода (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Турции во второй половине февраля

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих в Турции с питанием "завтраки", авиаперелетом и страховкой на даты с 19 февраля и выбрали самые низкие цены.

У misto.travel есть доступные туры с 27 февраля. Например, в 3* отель в Анталии по цене от 31,5 тысяч гривен, в 4* отель в Алании по цене от 32 тысяч гривен, в 5* отель в Сиде – от 35 тысяч гривен. На даты с 2 марта цены ниже – от 23 тысяч гривен в 3* отеле в Сиде, и от 24 тысяч – в 4* отеле.

У Farvater на морские курорты доступны туры в 5* отели с питанием "все включено" на даты в феврале – по цене от 63 тысяч гривен с вылетом 19 февраля, и от 44 тысяч гривен за двоих в Белек с вылетом 23 февраля, от 45,5 тысяч гривен в Кемер, от 47,7 тысяч гривен – в Анталию на ту же дату. Зато в Стамбул на экскурсии можно полететь по цене от 16,3 тысяч гривен с завтраками в 3* отеле – с 23 февраля, и от 20 тысяч гривен с вылетом 19-20 февраля.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" доступны туры в 3* отели в Сиде от 17,6 тысяч гривен с вылетом 20 февраля, в 4* в Аланье – от 19,2 тысяч гривен на ту же дату, в 5* отеле в Анталии – от 23 тысяч гривен.

Напомним, мы писали, сколько стоят туры в Египет после рекордного скачка спроса в феврале.

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