На сонячному узбережжі Туреччини вже весна: які ціни на тури пропонують українцям

У Туреччині сподіваються на відновлення туризму до рівня до пандемії, незважаючи на ризики, пов'язані з ескалацією напруженості у відносинах між Україною і Росією, які є одними з найважливіших "постачальників" туристів.

Як змінюється попит на відпочинку і ціни в готелях Туреччини, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Daily Sabah.

Високий сезон розпочнеться у травні - європейці активно бронюють готелі

Недавнє падіння турецької ліри зробило країну більш привабливим місцем, ніж будь-коли, пише видання. Високий сезон починається в травні для турецьких середземноморських і еЕгейських пляжів, а європейці вже активно бронюють поїздки.

"Ранні бронювання почалися з високої швидкості. У нас багато замовлень, особливо з Великобританії. Вони майже відповідають рівню 2019 року", - розповів заступник голови Федерації готельєрів Туреччини (TUROFED) Бюлент Бюльбюлоглу.

Він сказав, що раннє бронювання традиційно починається з британців і вважається орієнтиром на сезон. Також високий попит очікується з боку інших європейських країн, Росії та Центральної Азії.

Фото: Узбережжя Анталії в сезон (pixabay.com)

Тільки в січні прибуття іноземців в аеропорт Анталії склали 117 818 осіб, що відповідає рівню 2019 року.

"Ми отримуємо хороші сигнали з Німеччини, Бельгії, Нідерландів, а також зі скандинавського ринку. Туреччина стала місцем, де відвідувачі можуть провести найдоступнішу відпустку зі своєю власною валютою. Тепер це рай для іноземців", - додав він.

При цьому експерт вважає, що подальша ескалація російсько-української кризи може становити певний ризик для туристичного сезону в Туреччині.

Виручка готелів в 2022 році буде, як до пандемії - прогноз міністра

Міністр фінансів Нуреддін Небаті минулого тижня прогнозував, що доходи від туризму в цьому році складуть 34,5 мільярда доларів. Минулого року виручка подвоїлася і склала майже 25 мільярдів доларів. У 2019 році, до початку пандемії, доходи становили 34,5 мільярда доларів.

За даними Міністерства культури і туризму, кількість гостей в готелях, в тому числі й громадян Туреччини, які проживають за кордоном, в 2021 році перевищила 30 мільйонів – цей показник виріс більш ніж на 88%.

Фото: Туреччина стає одним з найбільш привабливих напрямків для європейців (unsplash.com/atif-zafrak)

Нова економічна політика країни спрямована на зниження інфляції за рахунок створення позитивного сальдо рахунку поточних операцій, при цьому доходи від туризму є ключовим фактором.

"Здається, ми досягнемо мети в 34-35 мільярдів доларів. Але самих надходжень недостатньо. Існує також бік витрат", - звернула увагу голова Турецької асоціації інвесторів в туризм (TTYD) Оя Нарін.

За її словами, середня ціна за ніч в 5* готелі становить близько 70 євро в Туреччині, тоді як в Іспанії - близько 200 євро.

Вона додала, що кількість іноземних туристів в 2022 році буде близька до рівня 2019 року, або всього на 10% нижче, але отримання прибутку важливіше для галузі, ніж кількість прибувають мільйонів гостей.

"У нас серйозні проблеми з ходом наших витрат. Ми стикаємося з швидким зростанням витрат на електроенергію, газ та інше", - сказав Нарін.

Офіційні дані за січень показали, що споживчі ціни зросли на 48,69% порівняно з минулим роком. Чиновники готельного та туристичного бізнесу попередили про різке зростання витрат на комунальні послуги, продукти харчування та заробітну плату через максимальну інфляцію за останні 20 років.

Фото: Відпочинок подорожчає через зростання витрат готелів (booking.com)

Голова Асоціації готелів Туреччини (TUROB) Муберра Эресін сказала, що різке збільшення витрат підриває прибутковість галузі, при цьому витрати зросли на 60-65% всього за один місяць.

"Ми вже підписали контракти з операторами і встановили свої ціни. Зараз неможливо відобразити всі ці додаткові витрати в наших цінах", - сказала вона.

Голова Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD) і генеральний менеджер Innvista Hotel Belek в Анталії Улкай Атмака сказав, що йому довелося підвищити ціни на 42% в цьому сезоні, але він все ще не може компенсувати зростання витрат.

Яка погода в Туреччині в другій половині лютого

В останні дні на найбільш теплому і сонячному узбережжі Анталії встановилася справжня весняна погода. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на пляжах і набережних збільшилася кількість відпочивальників.

Хоча купатися в морі ще холодно - згідно з даними сайту windy.com, температура води біля узбережжя 18 градусів, а температура повітря в найближчі дні досягне 19 градусів тепла. При цьому очікується сонячна безвітряна погода.

Зате туристи зможуть насолодитися першими ознаками весни в природі і цвітінням дерев. Наприклад, днями пройшов традиційний фестиваль цвітіння мигдалю в містечку Датча на півострові між Середземним і Егейським морем.

Фото: В Анталії буде сонячна тепла погода (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок в Туреччині в другій половині лютого

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох в Туреччині з харчуванням "сніданки", авіаперельотом і страховкою на дати з 19 лютого і вибрали найнижчі ціни.

У misto.travel є доступні тури з 27 лютого. Наприклад, в 3* готель в Анталії за ціною від 31,5 тисяч гривень, в 4* готель в Аланії за ціною від 32 тисяч гривень, в 5* готель в Сіде – від 35 тисяч гривень. На дати з 2 березня ціни нижче – від 23 тисяч гривень в 3* готелі в Сіде, і від 24 тисяч – в 4* готелі.

У Farvater на морські курорти доступні тури в 5 * готелі з харчуванням "все включено" на дати в лютому – за ціною від 63 тисяч гривень з вильотом 19 лютого, і від 44 тисяч гривень за двох в Белек з вильотом 23 лютого, від 45,5 тисяч гривень в Кемер, від 47,7 тисяч гривень – в Анталію на ту саму дату. Зате в Стамбул на екскурсії можна полетіти за ціною від 16,3 тисяч гривень зі сніданками в 3* готелі – з 23 лютого, і від 20 тисяч гривень з вильотом 19-20 лютого.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" доступні тури в 3* готелі в Сіде від 17,6 тисяч гривень з вильотом 20 лютого, в 4* в Аланьї – від 19,2 тисяч гривень на ту саму дату, в 5 * готелі в Анталії – від 23 тисяч гривень.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютому.

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