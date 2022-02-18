На сонячному узбережжі Туреччини вже весна: які ціни на тури пропонують українцям

Вартість відпочинку піднялася через подорожчання комунальних послуг і продуктів
У Туреччині сподіваються на відновлення туризму до рівня до пандемії, незважаючи на ризики, пов'язані з ескалацією напруженості у відносинах між Україною і Росією, які є одними з найважливіших "постачальників" туристів.
Як змінюється попит на відпочинку і ціни в готелях Туреччини, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Daily Sabah.
Недавнє падіння турецької ліри зробило країну більш привабливим місцем, ніж будь-коли, пише видання. Високий сезон починається в травні для турецьких середземноморських і еЕгейських пляжів, а європейці вже активно бронюють поїздки.
"Ранні бронювання почалися з високої швидкості. У нас багато замовлень, особливо з Великобританії. Вони майже відповідають рівню 2019 року", - розповів заступник голови Федерації готельєрів Туреччини (TUROFED) Бюлент Бюльбюлоглу.
Він сказав, що раннє бронювання традиційно починається з британців і вважається орієнтиром на сезон. Також високий попит очікується з боку інших європейських країн, Росії та Центральної Азії.
Тільки в січні прибуття іноземців в аеропорт Анталії склали 117 818 осіб, що відповідає рівню 2019 року.
"Ми отримуємо хороші сигнали з Німеччини, Бельгії, Нідерландів, а також зі скандинавського ринку. Туреччина стала місцем, де відвідувачі можуть провести найдоступнішу відпустку зі своєю власною валютою. Тепер це рай для іноземців", - додав він.
При цьому експерт вважає, що подальша ескалація російсько-української кризи може становити певний ризик для туристичного сезону в Туреччині.
Міністр фінансів Нуреддін Небаті минулого тижня прогнозував, що доходи від туризму в цьому році складуть 34,5 мільярда доларів. Минулого року виручка подвоїлася і склала майже 25 мільярдів доларів. У 2019 році, до початку пандемії, доходи становили 34,5 мільярда доларів.
За даними Міністерства культури і туризму, кількість гостей в готелях, в тому числі й громадян Туреччини, які проживають за кордоном, в 2021 році перевищила 30 мільйонів – цей показник виріс більш ніж на 88%.
Нова економічна політика країни спрямована на зниження інфляції за рахунок створення позитивного сальдо рахунку поточних операцій, при цьому доходи від туризму є ключовим фактором.
"Здається, ми досягнемо мети в 34-35 мільярдів доларів. Але самих надходжень недостатньо. Існує також бік витрат", - звернула увагу голова Турецької асоціації інвесторів в туризм (TTYD) Оя Нарін.
За її словами, середня ціна за ніч в 5* готелі становить близько 70 євро в Туреччині, тоді як в Іспанії - близько 200 євро.
Вона додала, що кількість іноземних туристів в 2022 році буде близька до рівня 2019 року, або всього на 10% нижче, але отримання прибутку важливіше для галузі, ніж кількість прибувають мільйонів гостей.
"У нас серйозні проблеми з ходом наших витрат. Ми стикаємося з швидким зростанням витрат на електроенергію, газ та інше", - сказав Нарін.
Офіційні дані за січень показали, що споживчі ціни зросли на 48,69% порівняно з минулим роком. Чиновники готельного та туристичного бізнесу попередили про різке зростання витрат на комунальні послуги, продукти харчування та заробітну плату через максимальну інфляцію за останні 20 років.
Голова Асоціації готелів Туреччини (TUROB) Муберра Эресін сказала, що різке збільшення витрат підриває прибутковість галузі, при цьому витрати зросли на 60-65% всього за один місяць.
"Ми вже підписали контракти з операторами і встановили свої ціни. Зараз неможливо відобразити всі ці додаткові витрати в наших цінах", - сказала вона.
Голова Асоціації професійних менеджерів готелів (POYD) і генеральний менеджер Innvista Hotel Belek в Анталії Улкай Атмака сказав, що йому довелося підвищити ціни на 42% в цьому сезоні, але він все ще не може компенсувати зростання витрат.
В останні дні на найбільш теплому і сонячному узбережжі Анталії встановилася справжня весняна погода. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на пляжах і набережних збільшилася кількість відпочивальників.
Хоча купатися в морі ще холодно - згідно з даними сайту windy.com, температура води біля узбережжя 18 градусів, а температура повітря в найближчі дні досягне 19 градусів тепла. При цьому очікується сонячна безвітряна погода.
Зате туристи зможуть насолодитися першими ознаками весни в природі і цвітінням дерев. Наприклад, днями пройшов традиційний фестиваль цвітіння мигдалю в містечку Датча на півострові між Середземним і Егейським морем.
Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох в Туреччині з харчуванням "сніданки", авіаперельотом і страховкою на дати з 19 лютого і вибрали найнижчі ціни.
У misto.travel є доступні тури з 27 лютого. Наприклад, в 3* готель в Анталії за ціною від 31,5 тисяч гривень, в 4* готель в Аланії за ціною від 32 тисяч гривень, в 5* готель в Сіде – від 35 тисяч гривень. На дати з 2 березня ціни нижче – від 23 тисяч гривень в 3* готелі в Сіде, і від 24 тисяч – в 4* готелі.
У Farvater на морські курорти доступні тури в 5 * готелі з харчуванням "все включено" на дати в лютому – за ціною від 63 тисяч гривень з вильотом 19 лютого, і від 44 тисяч гривень за двох в Белек з вильотом 23 лютого, від 45,5 тисяч гривень в Кемер, від 47,7 тисяч гривень – в Анталію на ту саму дату. Зате в Стамбул на екскурсії можна полетіти за ціною від 16,3 тисяч гривень зі сніданками в 3* готелі – з 23 лютого, і від 20 тисяч гривень з вильотом 19-20 лютого.
У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" доступні тури в 3* готелі в Сіде від 17,6 тисяч гривень з вильотом 20 лютого, в 4* в Аланьї – від 19,2 тисяч гривень на ту саму дату, в 5 * готелі в Анталії – від 23 тисяч гривень.
Нагадаємо, ми писали, скільки коштують тури в Єгипет після рекордного стрибка попиту в лютому.
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