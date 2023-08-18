"Сьогодні краще не їхати". На кордоні України з Польщею черги з понад 600 авто

На кордоні України у бік Польщі продовжують зростати черги напередодні вихідних. Про сотні автомобілів на пунктах пропуску у соцмережах почали попереджати з четверга.
Яка ситуація з чергами на виїзді з України 18 серпня зранку, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Про великі скупчення легкових автомобілів на пунктах пропуску у бік Польщі попередили у групі Facebook "Granica/Кордон PL-UA", яка налічує понад 117 тисяч учасників.
"До Польщі краще сьогодні не їхати. На вечір буде ще гірше", – попереджають тих, хто планує поїздку.
У четвер на пунктах пропуску було від 90 до 140 машин. У коментарях користувачі пишуть, що вдалося проїхати кордон за 10-12 годин.
За даними Держприкордонслужби, на 9 ранку 18 серпня на пунктах пропуску на кордоні з Польщею були такі черги:
У чергах на кордоні зі Словацькою Республікою налічувалося 30 легкових автомобілів, із Угорщиною – 77 легкових автомобілів на 5 пунктах пропуску (максимально 25 в одній черзі) та 5 автобусів. На кордонах із Румунією та Молдовою черг немає.
Нагадаємо, ми писали, що українців попередили про суворі перевірки на польському кордоні.
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