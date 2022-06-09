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Не смогут получить визу. Россияне из-за санкций перестанут ездить в ЕС

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Четверг 09 июня 2022 17:08
Не смогут получить визу. Россияне из-за санкций перестанут ездить в ЕС Фото: Шенгенская виза (freepik.com)
Автор: Катерина Гончарова

Раньше граждане РФ были лидерами по подаче заявок на шенген-визы

До полномасштабного вторжения России в Украину на россиян приходилось почти пятая часть заявлений на получение шенгенской визы, поданных в 2021 году. Однако граждане страны-агрессора все реже будут подавать заявки на визы в страны Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на исследование издания Schengenvisainfo.

"Россия оставалась основной по количеству заявлений на получение шенгенской визы. 18,3% от общего числа заявлений, поданных в 2021 году, были получены и обработаны консульствами Шенгенской зоны и другими визовыми органами именно в России", — говорится в публикации.

Всего в России за этот период подали более полумиллиона (536 241) заявлений на получение шенген-виз. Доля отказов в визах составила 3,2%.

По словам основателя SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрами, из-за закрытия многих посольств и консульств Шенгенской зоны в РФ и запрета самолетам из России летать в Европу, далее все меньше россиян будут подаваться на визы в ЕС.

"Если война продолжится, то санкции в отношении России останутся в силе. А если санкции останутся в силе, то россияне либо не смогут получить шенгенскую визу в определенную страну Европы, которую хотят посетить. Либо не будут за ними обращаться, даже если смогут. Ведь транспорт (из России в Европу - ред.) отсутствует", — убежден глава издания.

Напомним, российский авиахолдинг отказывается от запуска лоукостера из-за санкций.

Также еще одной авиакомпании из РФ запретили летать в Европу.

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