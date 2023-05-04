Словаччина зробить відвідування шкіл умовою для виплат українцям

В уряді Словаччини планують зробити відвідування школи українськими дітьми умовою для отримання соціальної допомоги. Про це повідомив очільник міністерства освіти країни Ян Горецький.

На таке рішення вплинув підхід у сусідніх країнах, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на teraz.sk.

На думку тимчасового виконувача обовязків міністра освіти Словацької Республіки Яна Горецкого, українські діти рідко навчаються онлайн в українських школах.

"Я маю пропозицію рішення. Чехи та поляки пов'язали відвідування школи з виплатою соціальної допомоги. У Чехії, наприклад, ті, хто не претендує на цю допомогу, можуть перебувати поза системою, що означає, що їм не потрібно ходити до школи", – пояснив чиновник після засідання уряду в середу.

Виконувач міністра праці Мілан Крайняк зазначив, что ці заходи можна ввести у Словаччині з нового навчального року.

"Я ініціював цю тему в уряді, організувавши міжвідомчу нараду. Ми не пропонуємо перейти до обов'язкового відвідування школи, як у випадку зі словацькими дітьми", – сказав Горецький.

Фото: Українці на кордоні Словаччини (gettyimages.com)

За словами глави відомства, обов'язок відвідувати школу в Словаччині можуть пов'язати з перереєстрацією та з можливістю надання соціальної допомоги.

Нагадаємо, ми писали, що українських дітей в Латвії будуть відраховувати зі шкіл.

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