Словаччина продовжила тимчасовий захист українцям: умови

Уряд Словаччини продовжив термін надання тимчасового захисту біженцям з України до 4 березня 2024 року. Статус автоматично продовжуватиметься.

Які умови для набуття тимчасового захисту та ануляції цього статусу у Словаччині, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на schengenvisainfo.com.

Тимчасовий захист продовжується автоматично

Міністерство внутрішніх справ Словаччини заявило, що люди з дозволом на проживання у статусі тимчасового захисту до 4 березня 2023 року отримають продовження терміну дії цього документа як мінімум до 4 березня 2024 року. При цьому звертатися за продовженням до органів влади не обов'язково, але за бажанням українці зможуть оновити документи через електронну службу МВС.

"Оскільки на території України триває стан війни, надання тимчасового притулку має своє обґрунтування. Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон вже оголосила у жовтні 2022 року, що директива про тимчасовий захист буде активована як мінімум до березня 2024 року, тому Словаччина не стане винятком", – зазначив тимчасово призначений міністр внутрішніх справ Роман Микулець.

Статус тимчасового притулку дозволяє українцям працювати на території Словаччини, навчатися у школах та вишах. Також біженці мають доступ до медичного обслуговування, житла, право на задоволення матеріальних потреб та фінансові пільги, зазначив директор міграційного управління МВС Ян Орловський.

Фото: Біженці на кордоні Словаччини (gettyimges.com)

Як отримати тимчасовий захист та умови скасування статусу

Громадянин України може подати заяву на надання тимчасового притулку відразу після в’їзду на територію Словацької Республіки.

Члени родини громадянина України також можуть подати заяву на отримання тимчасового притулку, якщо вони проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.

Іноземці з постійним проживанням в Україні можуть отримати тимчасовий захист у Словаччині тільки за умови, якщо вони не можуть повернутися у свою країну.

Подати заяву на отримання тимчасового притулку займає не більше 20 хвилин, повідомляють на сторінці ukraineslovakia.sk. Можна прийти особисто в будь-який довідковий центр або іноземне відділення поліції. Також можна подати заявку онлайн на державній сторінці реєстрації тимчасового притулку. Однак забрати підтвердження потрібно особисто, і це також стосується неповнолітніх дітей.

Скасування статусу тимчасового захисту відбувається у таких випадках:

закінчення терміну дії – поки це 4 березня 2024 року;

подання заяви на додатковий захист;

отримання тимчасового або постійного дозволу на проживання у Словаччині;

отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС ;

; дозвіл на проживання без обмеження часу в іншій державі.

Також відмовитися від тимчасового захисту можна добровільно – українцям радять це робити онлайн після виїзду з країни, заповнивши заяву та надіславши поштою на зазначену адресу міграційної служби.

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