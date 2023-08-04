Почали розслідування. В Німеччині виникають проблеми з проїзним за 49 євро: деталі

Користувачі з іноземними банківськими рахунками не можуть купити німецькі бюджетні квитки за 49 євро. Це призвело до масових скарг на роботу сервісу та критики.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на TheLocal.de.

"Введіть правильний IBAN". В чому проблема з купівлею Deutschlandticket

В Німеччині діє єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. З Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною. Це дозволяє недорого їздити по всій країні.

З моменту запуску Deutschlandticket кількість пасажирів у регіональних поїздах, які є частиною національної залізничної мережі Німеччини Deutsche Bahn, зросла на 25%. Але деяким людям виявилося важко скористатися перевагами вигідної пропозиції. Йдеться про тих, хто має картки іноземних банків.

Оплата квитка Deutschlandticket обробляється через схему прямого дебетування SEPA, і часто виникають проблеми, коли клієнти з іноземними банківськими рахунками повинні ввести свій IBAN.

Наприклад, якщо на сайті deutschlandticket.de введено 28-значний польський IBAN, клієнти отримають повідомлення: "Будь ласка, введіть правильний IBAN". Через це вони не можуть придбати квиток.

Фото: Проїзний за 49 євро запровадили в Німеччині у травні 2023 року (Getty Images)

Німецькі номери IBAN починаються з літер "DE" і супроводжуються 20 цифрами, але в таких країнах, як Бельгія, є 16 цифр, а в Польщі далі після коду країни йде 26 цифр.

Центральний офіс із недобросовісної конкуренції та міжнародна ініціатива під назвою "Прийміть мій IBAN" зібрали та задокументували цілу серію випадків, коли клієнти не могли придбати квиток Deutschlandticket за допомогою міжнародних банківських рахунків. Особливо постраждали клієнти з таких країн, як Бельгія, Литва та Польща.

У Європейському Союзі практика невизнання певних номерів IBAN фактично заборонена з 2014 року Європейським регламентом SEPA (Єдина зона платежів у євро). Згідно з положенням, яке поширюється на 36 європейських країн, банки, продавці та органи влади повинні приймати різні IBAN.

Скарги на проблеми з придбанням квитка за 49 євро в основному надходять до Transdev, другої за величиною залізничної та автобусної компанії Німеччини, яка керує сайтом deutschlandticket.de.

Фото: У відповідальній компанії визнали наявність проблеми (unsplash.com)

Transdev визнала наявність проблем і заявила, що працює над їх вирішенням. Там звинуватили в проблемі застарілі ІТ-системи, яким важко обробляти номери IBAN, які відрізняються від німецького формату. Розслідуванням цих справ займається і Головне управління з питань недобросовісної конкуренції.

Центральний офіс, відповідальний за Deutschlandticket, повідомив про деякий прогрес у розв'язанні проблеми. У кількох випадках транспортні компанії зрештою прийняли реквізити іноземного банку після активних прохань клієнтів.

Всі, у кого з'явилися проблеми з оплатою Deutschlandticket, може написати на сайт Wettbewerbszentrale у будь-який час.

Єдиний місячний проїзний для поїздок громадським транспортом на всій території Німеччини – Deutschlandticket за 49 євро – почав діяти з 1 травня. Ми писали, як і де можна скористатися Deutschlandticket.

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