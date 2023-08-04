ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Почали розслідування. В Німеччині виникають проблеми з проїзним за 49 євро: деталі

Новость на русском →
П'ятниця 04 серпня 2023 13:50
Почали розслідування. В Німеччині виникають проблеми з проїзним за 49 євро: деталі Фото: Залізниця в Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Користувачі з іноземними банківськими рахунками не можуть купити німецькі бюджетні квитки за 49 євро. Це призвело до масових скарг на роботу сервісу та критики.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на TheLocal.de.

"Введіть правильний IBAN". В чому проблема з купівлею Deutschlandticket

В Німеччині діє єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. З Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною. Це дозволяє недорого їздити по всій країні.

З моменту запуску Deutschlandticket кількість пасажирів у регіональних поїздах, які є частиною національної залізничної мережі Німеччини Deutsche Bahn, зросла на 25%. Але деяким людям виявилося важко скористатися перевагами вигідної пропозиції. Йдеться про тих, хто має картки іноземних банків.

Оплата квитка Deutschlandticket обробляється через схему прямого дебетування SEPA, і часто виникають проблеми, коли клієнти з іноземними банківськими рахунками повинні ввести свій IBAN.

Наприклад, якщо на сайті deutschlandticket.de введено 28-значний польський IBAN, клієнти отримають повідомлення: "Будь ласка, введіть правильний IBAN". Через це вони не можуть придбати квиток.

Почали розслідування. В Німеччині виникають проблеми з проїзним за 49 євро: деталі

Фото: Проїзний за 49 євро запровадили в Німеччині у травні 2023 року (Getty Images)

Німецькі номери IBAN починаються з літер "DE" і супроводжуються 20 цифрами, але в таких країнах, як Бельгія, є 16 цифр, а в Польщі далі після коду країни йде 26 цифр.

Центральний офіс із недобросовісної конкуренції та міжнародна ініціатива під назвою "Прийміть мій IBAN" зібрали та задокументували цілу серію випадків, коли клієнти не могли придбати квиток Deutschlandticket за допомогою міжнародних банківських рахунків. Особливо постраждали клієнти з таких країн, як Бельгія, Литва та Польща.

У Європейському Союзі практика невизнання певних номерів IBAN фактично заборонена з 2014 року Європейським регламентом SEPA (Єдина зона платежів у євро). Згідно з положенням, яке поширюється на 36 європейських країн, банки, продавці та органи влади повинні приймати різні IBAN.

Скарги на проблеми з придбанням квитка за 49 євро в основному надходять до Transdev, другої за величиною залізничної та автобусної компанії Німеччини, яка керує сайтом deutschlandticket.de.

Почали розслідування. В Німеччині виникають проблеми з проїзним за 49 євро: деталіФото: У відповідальній компанії визнали наявність проблеми (unsplash.com)

Transdev визнала наявність проблем і заявила, що працює над їх вирішенням. Там звинуватили в проблемі застарілі ІТ-системи, яким важко обробляти номери IBAN, які відрізняються від німецького формату. Розслідуванням цих справ займається і Головне управління з питань недобросовісної конкуренції.

Центральний офіс, відповідальний за Deutschlandticket, повідомив про деякий прогрес у розв'язанні проблеми. У кількох випадках транспортні компанії зрештою прийняли реквізити іноземного банку після активних прохань клієнтів.

Всі, у кого з'явилися проблеми з оплатою Deutschlandticket, може написати на сайт Wettbewerbszentrale у будь-який час.

Єдиний місячний проїзний для поїздок громадським транспортом на всій території Німеччини – Deutschlandticket за 49 євро – почав діяти з 1 травня. Ми писали, як і де можна скористатися Deutschlandticket.

Також повідомлялося, як скористатися проїздом за 1 євро на залізниці у Франції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
квитки пільги Евросоюз
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Нові пріоритети. Чому важливо розвивати туризм в Україні навіть під час війни
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "НА МОРЕ"
Катерина Затулко
Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталія Назарко
Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Шлях до Європи. Коли в Україні з'явиться євроколія і чому це важливо
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору