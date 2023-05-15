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SkyUp начала выполнять рейсы в африканскую страну: детали

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Понедельник 15 мая 2023 14:20
SkyUp начала выполнять рейсы в африканскую страну: детали Фото: Самолет SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские самолеты авиакомпании SkyUp выполняют рейсы в Северной Африке. Авиалайнеры перевозят европейских туристов в Тунис.

Два украинских Boeing 737-800 выполняют пассажирские перевозки для авиакомпании Tunisair, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как выяснило профильное издание, с апреля два украинских Boeing 737-800 с регистрациями UR-SQB и UR-SQF выполняют рейсы из Туниса в европейские города по заказу авиакомпании Tunisair.

В SkyUp подтвердили, что работают с тунисским авиаперевозчиком на двух самолетах на условиях мокрого лизинга. Такой тип аренды предполагает передачу самолетов вместе с экипажем. При этом SkyUp обеспечивает страховку воздушных судов.

"В соответствии с контрактом полеты выполняются в страны Европы и Северной Африки", – отметили в украинской авиакомпании.

Из 12 самолетов во флоте украинской SkyUp остаются 9 авиалайнеров. Один Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQM перешел во флот дочерней компании SkyUp MT для работы под мальтийским сертификатом.

Два самолета Boeing 737-800 SkyUp с регистрациями UR-SQA и UR-SQH в апреле находились в столице Судана Хартуме, когда там разразился конфликт между армией и силами быстрого реагирования.

В результате столкновений один авиалайнер сгорел, что видно по спутниковым снимкам. О состоянии второго украинского самолета подробной информации до сих пор нет.

Напомним, мы писали, куда начала летать европейская компания SkyUp.

Также мы рассказывали, что еще одна украинская компания начала выполнять рейсы за границей.

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