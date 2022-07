Украинская авиакомпания SkyUp Airlines планирует открыть в ЕС собственную авиакомпанию уже этой осенью. На начальных этапах она будет выполнять чартерные перевозки для туристических операторов из Европы.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

В предоставленной изданию информации уточняется, что сначала новая компания будет выполнять перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии. Не исключено, что будут также полеты из Австрии и Германии.

Ожидается, что основную долю маршрутов составят популярные туристические направления. Например, Египет и Турция. Также планируются рейсы в экзотические страны, такие как Танзания.

"Безусловно, значительный объем рейсов будет выполняться для нашей группы компаний - туроператора Join Up Baltics, Join UP Romania и Join UP Poland", — рассказывает коммерческий директор SkyUp Людмила Слободянюк.

На втором этапе – с конца марта 2023 года, когда в авиации начинается летний сезон, SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из стран ЕС. По словам собеседника издания, таким образом надеются реализовать "давно запланированное стратегическое намерение - создание полноценной европейской авиакомпании, которая будет оперировать в ЕС".

Европейская компания от SkyUp будет выполнять основную часть рейсов за пределы ЕС и, как только это станет возможным после открытия неба, также и в Украину.

По словам Людмилы Слободянюк, новая компания планирует начать продажу билетов в ноябре-декабре. До начала нового туристического сезона количество самолетов увеличат до 19. Три из них хотят получить еще в этом году.

В SkyUp Airlines название новой компании, объем инвестиций и карту маршрутов пока не раскрыли. Объясняют это тем, что именно сейчас идет завершающая фаза обсуждения маршрутной сети, расписания, аэропортов базирования.

Впрочем, уже известно, что новый перевозчик будет зарегистрирован на Мальте. В компании говорят, что такое решение приняли из-за скорости регистрации новой компании, поддержки местных властей и налогового законодательства.

"Для старта на Мальте нужно не менее двух самолетов и инвестиции до 5 млн евро для получения необходимых разрешений, решения технических вопросов и расходов на первые рейсы", — говорится в публикации.

Напомним, борт компании SkyUp выполняет рейсы для WizzAir в Европе. Также и часть других самолетов компании работает за рубежом.