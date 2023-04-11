"Скорбота і безумство". Офіцер ЗСУ презентував книгу про війну

У Києві презентували книгу про війну, які написав діючий офіцер Збройних сил України Олег Костюк. У своїх творах він грунтується на особистому військовому досвіді.

Антироман "Скорбота і безумство" – це сучасна проза про війну, кохання, смерть, розповідає TRAVEL РБК-Україна. Автор намагається відповісти на питання, як війна змінює людину, її психіку та світогляд.

Олег Костюк – український письменник, учасник російсько-української війни, який у 2015 році пішов на фронт добровольцем. Півтора роки він служив на передовій на сході України. Він написав дві книги: "Прифронтова" (оповідання, 2021 р.) і "Скорбота і безумство" (антироман, 2022 р.)

В антиромані "Скорбота і безумство" герой занурюється в атмосферу російсько-української війни і стикається зі смертю. Це його змінює, змушує аналізувати своє життя і сприймати його по-новому.

Ілюстрація на обкладинці книги – картина "Війна" відомого київського художника Миколи Сологуба, який від початку повномасштабного вторгнення захищає батьківщину у теробороні.

Олег Федоров, власник видавництва "Друкарський двір Олега Федорова", розповів про співпрацю з Олегом Костюком:

"Для нас важливо, щоб це була справжня література, сучасна, цікава, спрямована на підняття статусу нашої держави у світі. Саме тому одним з наших проектів стала книга Олега Костюка "Скорбота і безумство". З 2010 року видавництво публікує вітчизняних і зарубіжних авторів, які працюють на перемогу України".

Спочатку книга була видана російською, бо автор, як і багато українців, був російськомовним. Книгу переклали українською. Переклад зробив Олександр Степанов. В його перекладацькому доробку – "Під небом синім" Девіда Елдріджа та "Amadeus" Пітера Шеффера – вистави Київського національного академічного театр у оперети, "Усі найкращі речі" Дункана Макміллана – вистава Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі.

Олександр Степанов розповів, що книга його вразила:

"Сучасна література про війну має бути правдивою. Автор не приховує правду, навіть якщо вона не завжди приємна, і це правильно".

Презентацію організувала Асоціація з розвитку міжнародних відносин ADRUM.

Онлайн-видання книги "Скорбота і безумство". Придбати дуковану книгу можна тут.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні запускають масштабний проект із підтримки дітей з досвідом війни.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.