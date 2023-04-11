"Скорбь и безумие". Офицер ВСУ презентовал книгу о войне

Фото: Олег Костюк на презентации своей книги (все фото предоставлены РБК-Украина)

В Киеве презентовали книгу о войне, которую написал действующий офицер Вооруженных сил Украины Олег Костюк. В своих произведениях он основывается на личном военном опыте.

Антироман "Скорбь и безумие" – это современная проза о войне, любви, смерти, рассказывает TRAVEL РБК-Украина. Автор пытается ответить на вопрос, как война меняет человека, его психику и мировоззрение.

Олег Костюк – украинский писатель, участник российско-украинской войны, в 2015 году ушедший на фронт добровольцем. Полтора года он служил передовой на востоке Украины. Он написал две книги: "Прифронтовая" (рассказ, 2021 г.) и "Скорбь и безумие" (антироман, 2022 г.)

В антиромане "Скорбь и безумие" герой погружается в атмосферу русско-украинской войны и сталкивается со смертью. Это его меняет, заставляет анализировать свою жизнь и воспринимать ее по-новому.

Иллюстрация на обложке книги – картина "Война" известного киевского художника Николая Сологуба, с самого начала полномасштабного вторжения защищающего родину в терробороне.

Олег Федоров, владелец издательства "Печатный двор Олега Федорова", рассказал о сотрудничестве с Олегом Костюком:

"Для нас важно, чтобы это была настоящая литература, современная, интересная, направленная на поднятие статуса нашего государства в мире. Именно поэтому одним из наших проектов стала книга Олега Костюка "Скорбь и безумие". С 2010 года издательство публикует отечественных и зарубежных авторов, работающих на победу Украины".

Сначала книга была издана на русском языке, потому что автор, как и многие украинцы, был русскоязычным. Книгу перевели на украинский. Перевод сделал Александр Степанов. В его переводческом наследии – "Под небом синим" Дэвида Элдриджа и "Amadeus" Питера Шеффера – спектакли Киевского национального академического театра в оперетты, "Все лучшие вещи" Дункана Макмиллана – спектакль Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу.

Александр Степанов рассказал, что книга его поразила:

"Современная литература о войне должна быть правдивой. Автор не скрывает правду, даже если она не всегда приятна, и это правильно".

Презентацию организовала Ассоциация по развитию международных отношений ADRUM.

Онлайн-издание книги "Скорбь и безумие". Приобрести печатную книгу можно здесь.

Напомним, мы писали, что в Украине запускается масштабный проект по поддержке детей с опытом войны.

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