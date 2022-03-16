"Сколько жизней еще нужно". В Гостуризме призвали бойкотировать отели, которые не ушли из российского рынка

Международные сети отелей Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation и InterContinental Hotels Group заявили, что продолжат работать в России. Поэтому нужно бойкотировать эти сети, считают в Государственном агентстве развития туризма.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал Гостуризма (ГАРТ).

В ведомстве добавили, что решение этих крупных игроков рынка остаться в России и платить там налоги означает финансирование войны против Украины.

"Сколько еще жизней должно унести российское нашествие? Чтобы дошло? После разбомбленного Парижа тоже будем работать? Или Берлину? Или Варшавы? Просим туристическую среду их бойкотировать. Война – это скальпель. Все становится очевидным и контрастным", — подчеркнули в Гостуризме.

Тем временем много известных брендов отелей с владельцами-россиянами действуют сегодня и в нашей стране – от мини-вилл в Карпатах до известных сетевых гостиниц в больших городах Украины. Мы подробнее писали, какие известные отели в Украине связаны с россиянами и ведут корнями к владельцам из страны-оккупанта.

Отметим также, волонтеры создали сайт для помощи украинцам с переездом, лекарствами и домашними животными.