Скільки українців планують подорожувати цього літа: опитування

Попри війну українці продовжують подорожувати країною. Активність мандрівників відновилася майже до рівня попередніх років.

Які перспективи внутрішного туризму та скільки людей планують подорожі найближчим часом, TRAVEL РБК-Україна повідомили у Державному агентстві розвитку туризму.

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) дізналося про плани українців подорожувати в межах країни найближчим часом, а також з'ясувало регіони з , найактивнішими мандрівниками.

Дослідження, проведене на замовлення ДАРТ компанією "Х’юмен Ресерч" в партнерстві з панеллю для опитувань "Лемур", виявило, що найактивніші мандрівники живуть у Києві (84%). В інших регіонах готовність жителів подорожувати Україною в середньому на рівні 80%.

Молоді жінки (віком від 18 до 35 років) виявилися активнішими туристами, ніж чоловіки.

До початку повномасштабного вторгнення Україною подорожували понад 85% опитуваних. Активність подорожей відрізняється в різних регіонах. Наприклад, більше одного разу на рік подорожували країною жителі столиці та західних регіонів – 39%.

А жителі Сходу були менш активними – мандрували Україною 1 раз на рік (таких 24%).

Фото: Відпочинок у Карпатах (unsplash.com/mariya-oliynyk)

Раз на два роки мандрівки всередині країни здійснювали 22% – це були переважно жителі центральних областей.

Взагалі не подорожували 14% наших співвітчизників і це були мешканці Півдня.

Серед основних причин, через які українці відмовлялися від подорожей, найпоширеніша – брак коштів (70% відповідей).

Раніше українцям нагадали, які правила відпочинку діють у безпечних регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.