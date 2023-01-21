Скільки потрібно відкладати у Польщі, щоб купити квартиру: ціни на житло

У Польщі жителю із середньою зарплатою потрібно 7 років, щоб купити квартиру на 50 квадратних метрів. На тлі інших країн Європи це недовго.
При цьому доведеться відкласти 80 щомісячних заробітків, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на in-poland.com.
Зазначається, що за середньої зарплати 2022 року в 6300 злотих (1340 євро) доведеться відкласти повністю 80 зарплат, щоб купити квартиру на 50 кв. м. На це піде майже 7 років. Загалом ціна буде понад 107 тисяч євро.
При цьому в інших країнах Європи придбати своє житло складніше – наприклад, у Чехії така по метражу квартира "потягне" на 120 зарплат, а в Словаччині – 140.
гідно з дослідженням порталу GetHome.pl, найпростіше придбати свої стіни в Данії – за 40 зарплат , та в Ірландії – за 50. Середня доступність житла по відношенню до зарплат в Іспанії (65), Італії (85), Німеччині (90), Франції (95).
Фото: Квартиру на 50 метрів можна купити за 80 середніх зарплат (unsplash.com/elcarito)
За даними банку PKO, у поляків виникла проблема з пошуком доступного житла – подорожчали і квартири, і кредити.
При цьому проблему може вирішити нова держпрограма "Перша квартира" із кредитом під 2%, яка почне працювати з середини 2023 року. За цією програмою перші 10 років держава покриватиме різницю із заниженою кредитною ставкою. Отримати кредит зможуть жителі віком до 45 років.
У новому звіті Нацбанку Польщі йдеться про те, що житло подорожчало в більшості міст на первинному та вторинному ринку. На вторинному ринку ціни зростали не так швидко, а в деяких містах навіть на кілька відсотків подешевшали влітку: в Познані, Катовіце, Любліні та Щецині.
Найдорожчі нові квартири у 2022 році були у таких містах, за кв. м:
При цьому на вторинному ринку до топ-5 найдорожчих міст за вартістю квадратних метрів увійшли: Варшава (11866 злотих); Краків (11037 злотих), Гданськ (10880 злотих); Вроцлав (10178 злотих), Познань (8050 злотих).
Нагадаємо, ми писали, скільки українці витратили в магазинах Польщі у 2022 році.