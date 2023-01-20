ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році

Новость на русском →
П'ятниця 20 січня 2023 12:12
Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 році Фото: Торговий центр в Польщі (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці підтримують економіку Польщі не лише податками при працевлаштуванні, але й витрачаючи значні суми в польських магазинах.

У 2022 році кожен п'ятий покупець торгових центрів у Польщі був з України, а вартість покупок сягає мільярдів злотих, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Кількість українців у польських ТЦ зросла майже втричі

Українці у Польщі витратили в 2022 році рекордну суму грошей – за даними Центрального статистичного управління, лише за 3 квартали покупці з України залишили у крамницях 3,8 млрд злотих (майже 1 млрд євро). За аналогічний період 2021 року українці витратили в польських магазинах удвічі менше грошей.

При цьому поляки відвідують магазини все рідше. Це означає, що наплив іноземців "рятує" роздрібну торгівлю в країні та вирівнює тенденцію зниження відвідуваності, зазначають експерти.

Рахунок на мільярди. Скільки українці витратили у магазинах Польщі в 2022 роціФото: Поляки відвідують торгові центри все рідше (pixabay.com)

У грудні 2022 року кожен п'ятий покупець (18,9%) у торгових центрах Польщі був з України, згідно з даними Selectivv Data Tank. Кількість українців у польських ТЦ зросла майже втричі.

"У грудні 2022 року явка була на 7,8% вищою. Оборот був однозначно вищим, ніж у попередньому році. Частка споживачів з України в рейтингу є помітною і закономірною", – зазначив директор торгового в Лодзі Славомір Муравський.

Керівництво "Galeria Północna" у Варшаві зауважило, що нові групи клієнтів з’явилися вже в перші тижні війни. Тому контент інфокіосків у торговому центрі та на сайті адаптували українською мовою.

"Значна частина клієнтів ТЦ – це молодь віком до 20 років, що може бути особливо важливою інформацією для торгових центрів", – зазначає Маріуш Возняковський з факультету менеджменту Лодзького університету.

Нагадаємо, ми писали, які виплати можуть отримати українці у Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ігор Чудовський
Легальний спосіб. Кого з чоловіків випускають за кордон по базі "Шлях" та як це працює
Ігор Чудовський
керуючий партнер адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери"
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Всі точки зору