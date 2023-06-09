Скільки поляків досі згодні допомагати українцям: нове опитування

Нове опитування поляків, чи треба продовжувати допомагати українцям, показало, що рівень солідарності залишається високим.

За підтримку висловилися дві треті опитаних, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Дослідницький інститут Pollster вивчив рівень підтримки українців серед поляків. На запитання, чи слід продовжувати допомагати нашим людям, 65% респондентів відповіли "так". Проти висловилися 35% опитаних. Дослідження провели 30-31 травня, опитали 1006 дорослих поляків.

Згідно з попередніми оцінками, у Польщі перебувають 2 млн українців, половина з яких – біженці. Загалом від початку війни тимчасовий захист у цій країні отримали понад 1,5 млн наших громадян.

"Брати поляки – так українці говорять про нас з перших днів початку війни. В офіційних і приватних контактах українські науковці часто дякують полякам, а також польській владі за допомогу. Цю подяку можна знайти і в анкетах, які заповнювали біженці", – написав завідувач відділу методології соціальних досліджень Інституту філософії та соціології Педагогічного університету Кракова професор Пйотр Длугош.

За даними Польського економічного інституту, поляки витратили близько 10 млрд злотих (понад 2 млрд євро) на допомогу українцям, а польська держава – 15,9 млрд злотих (3,5 млрд євро).

"Польська допомога для українців і України є значною. Залучення до допомоги суспільства, держави, різних установ та організацій призводить до зростання симпатії українців до поляків. Можна сказати, що Польща пройшла іспит на солідарність і підтримку сусіда, який зазнав жорстокого нападу", – додав науковець.

Нагадаємо, ми писали, як змінився портрет українців у Польщі з початку війни.

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