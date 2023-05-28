Скільки готові платити українцям у Європі: найпопулярніші професії та зарплати

З початком повномасштабної війни до Європи виїхало багато українців. Значна частина з них або активно шукає роботу або вже десь працює. В кожній країні є вакансії, де роботу можуть знайти люди навіть без профільної освіти. Є і вакансії для високопрофесійних фахівців, де вимагають знання англійської або мови тієї країни, де людина хоче працювати.
TRAVEL РБК-Україна проаналізувало актуальні та популярні вакансії для українців в ЄС та розповідає, скільки можуть заробити наші громадяни в деяких країнах Європи.
В багатьох країнах ЄС українці активно заповнюють робочі місця, причому в дуже різних галузях. Чи не найбільше їх знайшли роботу у готельному та ресторанному бізнесі: офіціанти, кухарі, прибиральники, помічники кухарів. Також – у сільському господарстві: працюють на фермах та садибах, можуть займатися поливанням рослин, збором врожаю, доглядом за тваринами та виконувати іншу роботу.
Які зарплати пропонують українцям в деяких країнах ЄС
Німеччина:
Чехія:
Італія:
Іспанія:
Нідерланди:
Найбільше українців за час повномасштабної війни переїхало до Польщі. Значна частина наших громадян вже знайшли роботу.
Якщо говорити про некваліфіковану працю в Польщі, де не всюди вимагають знання мови та дипломів, то найбільшою популярністю користується в першу чергу робота в готельно-ресторанній сфері, в харчовій промисловості, на логістичних складах та сезонна робота, коментує РБК-Україна Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal.
"В готельно-ресторанній сфері це працівники кухні: помічники кухаря, миття посуду, покоївки, прибиральниці. Логістичні склади – упаковка, фасування товарів, працівники конвеєрної стрічки. Сезонна робота – збір ягід, овочів, фруктів. Середня зарплата складає 17 злотих за годину. Виходить, що загалом за місяць можна заробити приблизно 1000-1200 доларів, якщо працювати по 10-12 годин. Люди самі обирають, скільки годин хочуть працювати", – каже вона.
Зараз є тенденція: чоловіки, які раніше працювали у Польщі, частіше їдуть на роботу до Німеччини та інших країн в пошуках вищого заробітку. Це в основному стосується тих, хто задіяний в роботі на будівництвах, помічає Анна Джоболда.
"До слова, у Польщі масово відкриваються українські бізнеси, і я переконана, що це відкриває нові можливості для висококваліфікованих спеціалістів, які були вимушені через незнання польскої мови працювати на простих роботах. Бо український бізнес у Польщі хоче наймати перш за все українців", – зазначає експертка.
Зверніть увагу. В багатьох країнах для низки професій вимагають визнання кваліфікацій або повторне проходження навчання. Зокрема, часто це треба при працевлаштуванні медсестер, архітекторів, інженерів та представників інших професій. Часто українські фахівці повинні отримати визнання своїх кваліфікацій у країні-члені ЄС, де планують працювати. Це може вимагати проходження іспитів для отримання ліцензій чи сертифікатів.
Також діють і вимоги щодо знання мови, особливо для висококваліфікованих професій. Українців можуть зобов'язати продемонструвати достатній рівень знання мови країни, де ті хочуть влаштуватися на роботу.
Що ще може чекати бажаючих працювати в ЄС:
Раніше повідомлялося, на якій роботі в Нідерландах українці можуть заробляти без знання мови.
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