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Масовий виїзд. У Польщі назвали ще одну причину повернення українців додому

Понеділок 28 серпня 2023 15:54
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Масовий виїзд. У Польщі назвали ще одну причину повернення українців додому Фото: Повернення з-за кордону (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Польщі відзначають скорочення числа українських біженців. Очікується, що восени у польських школах стане менше дітей з України.

Повернення до українських шкіл називають однією із причин повернення біженців із Польщі, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом PESEL UKR. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%, зауважив президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

"Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл", – пояснив він.

Такі плани залишити Польщу попри війну пов'язані із тим, що у польських школах не має важливих предметів, які є в українських школах

"Йдеться, серед іншого, про українську мову та історію України. Що довша перерва у викладанні таких предметів, то важче цим дітям буде повернутися до української школи", – розповів Мирослав Скірка.

За його словами, у Польщі залишилися переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них – освічені та забезпечені люди.

"73% повнолітніх біженців з України знайшли легальну роботу в Польщі, а понад 30 000 осіб з цієї групи створили компанію в цій країні", – зазначив він.

Водночас частина біженців виїжджають із Польщі у Німеччину. Це пов'язано із кращим соціальним забезпеченням та безкоштовним житлом. Попередні опитування свідчать, що у Німеччині хотіли б залишитися назавжди 37% біженців, тоді як у Польщі – близько 19%.

Тим часом польські підприємці закликають свій уряд вжити заходів, щоб спонукати українських біженців залишатися у Польщі, адже від цього залежить зменшення дефіциту робочої сили.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки українців отримали посвідки на проживання у Польщі.

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